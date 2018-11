Devčić: Odluka o Todorićevim žalbama u srijedu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je uutorak da predsednik Kosova Hašim Tači neće dobiti poršku predsednika Rusije Vladimira Putina za bilo šta, osim za ono sa čim se usaglasi i Srbija.

"Može Tači da juri Putina, neće dobiti podršku za bilo šta osim onoga sa čim se Srbija usaglasi", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu upitan o susretu Tačija i Putina u Parizu.

On je rekao i da to što se on vidi sa predsednikom SAD Donaldom Trampom ne znači da će Amerika da promeni svoju politiku po pitanju Kosova i da nema nikakvu iluziju o tome.

Vučić je istakao da Rusija pruža podršku Srbiji i ocenio da nije Putinu "lako kada uprkos činjenici da EU podržava nezavisnost Kosova, mi i dalje idemo ka EU". "Nije ni njemu lako da to razume", istakao Vučić.

Predsednik Srbije je konstatovao da u politici nema ljubavi i da su večni samo interesi.

Vučić je najavio posetu Putina Srbije sredinom januara ističući da Putin u Prištinu sigurno neće otići.

Povodom rasporeda sedenja na svečanosti u Parizu prilikom obeležavanja stogodišnjice od potpisvanja mirovnog sporazuma u Prvom svetskom ratu, on je naveo da nije želeo da pravi skandale i da je dostojanstveno predstavljao Srbiju. On je rekao da su nekoliko dana pre održavanja skupa tražili raspored sedenja, ali da su dobili ljuti odgovor da postoji neko ko o tome vodi računa.

Kako je naveo, saradnici su ga ubeđivali da je raspored sedenja po abecednom redu, ali da je on na licu mesta shvatio da je to laž.

"Da li je to bila politika ili nešto drugo o tome ne bih da govorim. Meni je važno izvinjenje ambasadora Fransuske jer je kao predstavnik francuske države pokazao koliko želi dobre odnose", naveo je Vučić.

Najavio je i da predsednik Francuske Emanuel Makron dolazi uskoro u Srbiju i da u Prištinu neće otići.