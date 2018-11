Hrvatska: Grafiti protiv migranata na zidu udruge za pomoć

Nevladina udruga Are You Syrious upozorila da je na njihovim prostorijama u Zagrebu - kao rezultat antimigrantske propagande – nepoznati počinitelj našarao grafitti „Immigrants not welcome“ (Migranti nisu dobrodošli).

Kako su napisali na svom facebook profilu, „sinoć je prostorije AYS-a ponovno posjetio Nepoznati Netko.

"Noću, jer kukavice ne dolaze danju. Jučer, jer histerija i lažne vijesti o izbjeglicama imaju direktne, opipljive posljedice. Svojim korisnicima poručujemo da smo i dalje uz njih. Svojim susjedima poručujemo da nećemo dozvoliti da itko remeti njihov mir. Svojim sugrađanima poručujemo da znamo da naš grad može bolje. Počinitelju poručujemo da se loše dobrim vraća i da idemo dalje.“

U svom redovitom informativnom biltenu na engleskom jeziku oni su kazali da je to treći takav postupak proteklih tjedana, i da se grafiti pojavljuju kada je njihova medijska prisutnost veća ili kada je antimigrantska propaganda snažnija, kao što je sada slučaj u Hrvatskoj.

U prošla dva slučaja radilo se o razbijanju prozora i gađanju njihovog kombija kamenjem.