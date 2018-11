Johnson: I ostali ministri mogli bi podnijeti ostavke zbog Brexita

Bivši ministar u britanskoj vladi Jo Johnson izjavio je u subotu da bi i ostali ministri mogli napustiti vladu kako bi protestovali protiv plana Brexita premijerke Therese May.

Johnson je izjavio za BBC radio da je na članovima parlamenta da odluče kakav će stav zauzeti prema britanskom napuštanju EU. Kazao je da ukoliko i drugi ministri odluče da podnesu ostavke, to je "bolje po njih".

Johnson, mlađi brat bivšeg ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona, u petak je podnio ostavku na položaj ministra saobraćaja i pozvao je na održavanje drugog referenduma o Brexitu.

Kazao je da plan premijerke May o Brexitu škodi nacionalnim interesima. On je izjavio da je plan toliko različit od onoga koji je obećavala tokom referenduma iz 2016. i da je potrebno drugo glasanje. May je odbacila sve zahtjeve za drugim glasanjem, tvrdeći da je glasanje iz 2016. u korist napuštanja Evropske unije definitivno.

Teški pregovori između Britanije i EU se nastavljaju, prenosi Associated Press.