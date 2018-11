Unaprjeđenje saradnje, uvezivanje i razvoj poduzetništva kako bi se mladima u ovom regionu pružila šansa da ostaju ovdje, pokreću male biznise i unovče svoje ideje, sve je to cilj trećeg foruma inovacija i tehnologije "Unlimited" zemalja centralne i jugoistočne Evrope i Kine, na kojem u Sarajevu učestvuju IT stručnjaci iz 20 zemalja.

Najveći regionalni forum inovacija, tehnologije i poduzetništva za regiju jugoistočne Evrope okupio je eminentne stručnjake iz različitih oblasti koji mladim ljudima prenose svoja iskustva poslovanja na bazi novih tehnologija I na međunarodnim tržištima.

No, ovo je i prilika da se mladi inovatori koji su već uspjeli svoje ideje unovčiti i razviti respektabilne proizvode predstave, povežu i sarađuju, objašnjava direktorica Foruma Bojana Škrobić Omerović:

‘’Cilj svih aktivnosti Sarajevo Unlimiteda, i radionice i takmičenja i paneli koje održavamo jeste povezivanje mladih, kompanija odnosno korporacija kojima su neophodni ti mladi ljudi i njihove inovativne ideje za unaprjeđenije poslovanje. Takođe, saradnja institucija, korporacija i mladih ljudi kako bi se napravila platforma za dugoročan rast i razvoj hubova, star up-ova i ostalih koji imaju inovativne ideje i kojima bi se mogla dati bolja institucionalna podrška, ne samo finansijska i tehnička, nego i kroz zakonodavstvo. Cilj nam je i da uvežemo mreže mentora, odnosno eksperata iz kompanija i institucija koje bi mladim ljudima na njihovom putu ka uspjehu i razvoju ideja koje će promijeniti ekonomiju i bh. društvo mogli zapravo uveliko pomoći.’’

Grupa mladih inovatora okupljena pod imenom 365 ADS iz Beograda koji su počeli sa idejom ogledala koje fotografiše sa animacijama ugrađenim u samo ogledalo, a potom razvili i niz drugih atraktivnih proizvoda, prenose svoja iskustva.

‘’Mi smo firma koja se bavi iskustvenim marketingom i u ponudi imamo i razvijamo različita rešenja to su brend promotion mašine I aktivacije. Znači imamo digital I nedigital aktivacije, igramo se s tim tehnologijama virtualne I proširene realnosti, pravimo određene stvari sa hologramima, foto I video aktivacije različitog karaktera. Kao firma smo počeli od foto but-a najklasičnijeg, da ljudima pružimo nešto superzabavno, da oni dođu fotkaju se I izađe slikica logo Brenda, onda smo shvatili da moramo stalno da izlazimo sa nekim novim stvarima I krenuli smo suštinski da ulažemo u naše ljude da raste tim, počelo je od nas trojice, danas je to tim od 30 ljudi koji radi u celoj regiji, putovali smo po Evropi, radili sajmove. Tako da ova priča živi I tek sada dobija svoj pravi zalet’’, kaže jedan od osnivača Stefan Lobor.

Jedan od uspješnih start up-ova iz BiH je projekat "Vidi ovo". Grupa mladih ljudi primijetila je da na društvenim mrežama ima prostora za kratke video priče o temama kojima se mediji ne bave tako često, a dobar je način komunikacije sa mladima koji koriste te mreže - i tako je počelo, priča projekt lider Nedim Hadrović.

‘’Ono što nas razlikuje od ostalih na tržištu je što mi radimo kratke dokumentarce, foto priče i foto reportaže formatirane za društvene mreže, znači stavljamo tekst ispod da korisnici ne moraju nužno da uključuju ton na svojim mobitelima da mogu što brže, što efektivnije I što konciznije doći do tih informacija.’’

Vlatko Vukotić iz kompanije Prointer IT SS koja zapošljava 60-tak mladih IT stručnjaka podsjeća da je BiH što se tiče digitalizacije daleko iza evropskih zemalja, no ipak uz dobre inovativne ideje mladi ljudi i u BiH mogu ostvariti svoj san.

‘’Treba prvenstveno razmišljati da vi možete iz svoje kuće promijeniti svijet. Dakle ne morate danas otići ni u Kalifoniju ni u Kataloniju da biste bili vrhunski stručnjak, tehnologija omogućava da komunicirate sa svijetom i da dobro živite ako imate talenat I ako znate. Realno IT industrija buja i u BiH. Sve su veće potrebe, sve češće učestvujemo i u javnim nabavkama gdje kompanije unaprjeđuju svoju IT tehnologiju. Kad imamo kvalitetan proizvod a mi gai mamo dobijamo povjerenje i domaćih kompanija i dobro je da i one ulažu u obnovu i naprosto kupovinu nove tehnologije.’’

Na forumu učestvuju i predstavnici velikih kompanija koje su spremne dati šansu mladima da plasiraju svoje inovativne ideje i da ostvare saradnju sa najuspješnijima.