Dodik: Spreman sam prihvatiti novi izvještaj o Srebrenici

Novoizabrani član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Milorad Dodik pozvao je Bošnjake i međunarodnu zajednicu da delegiraju ljude u komisiju koja će izraditi novi izvještaj o Srebrenici. On je rekao da je spreman prihvatiti takav izvještaj "jer ćemo s istinom lakše živjeti", prenosi Klix.ba.

Dodik je rekao da je dobro upoznat kako će morati položiti zakletvu i da je za njega tekst te zakletve benigan. Najavio je da će na prvoj sjednici Predsjedništva BiH predložiti da se raspravlja o izmjenama Poslovnika o radu Predsjedništva BiH.



Pozvao je sve faktore da daju najbolje ljude u komisiju koja će napraviti tačan izvještaj o Srebrenici, precizirao je da u komisiju poziva i Bošnjake i predstavnike međunarodne zajednice.



"Pozivam Bošnjake da daju svoje najbolje ljude i sjednu s međunarodnim ekspertima. S istinom ćemo lakše živjeti. Ako bude takav odbor, ja sam spreman da prihvatim takav izvještaj, a ne da prihvatim ono što Valentin Inzko priča po Vijeću sigurnosti UN-a", rekao je Dodik.



On je rekao da se BiH napokon treba odrediti da li je suverena zemlja ili nije dodajući kako treba ukinuti mnoge stvari. Istakao je da on ne spori BiH u okvirima Dejtonskog mirovnog sporazuma.



"Visoki predstavnici su donijeli 540 odluka. To je više nego što je donijela Parlamentarna skupština BiH. Oni su napravili sistem koji ne valja. Mi ćemo morati nešto uraditi", rekao je Dodik.