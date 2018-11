Srpski intelektualci ne mogu u Crnu Goru?

Nijedna institucija u Crnoj Gori nije potvrdila, ali ni demantovala da je graničnoj policiji proslijeđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Informaciju da je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću i profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru objavio je dnevni list Dan, a zbog te informacije je nakratko prekinuta sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj je dio opozicije zahtijevao od Ministarstva unutrašnjih poslova punu informaciju o navedenoj zabrani.

Crnogorski mediji, javnost i poslanici u Skupštini Crne Gore iščekuju odgovor od nadležnih bezbjednosnih institucija o tome da li je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Aleksandru Rakoviću i Čedomiru Antiću, te pravniku Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru. Prema navodima dnevnog lista Dan, koji se pozvao na izvore iz granične policije Crne Gore, lista sa ova četiri imena je proslijeđena policiji nagraničnim prelazima.

Na upit Radija Slobodna Evropa da li je ova informacija tačna i šta su razlozi za donošenje odluke o zabrani ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima, iz Uprave policije još uvijek nije odgovoreno. Zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani.

Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije i ocijenio da takvoj odluci mora da prethodi bezbjednosna procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost.

"Da bi se zabranio nekome ulazak mora postojati procjena bezbjednosti od strane Agencije. Ako postoji takva procjena volio bih da bude upoznato makar rukovodstvo, ako ne želite da upoznate poslanike parlamenta. Da vidimo na osnovu kojih činjenica i zbog čega se u ovom trenutku podižu nacionalne tenzije. Ja bih rekao da je ovo ispod svakog nivoa i nećemo učestvovati u radu parlamenta sve dok nam ne bude objašnjeno zašto su četvorica intelektualaca, šta god vi o njima mislili, ljudi koji nisu ni na jednoj listi u Evropi, izuzev na akademskim listama, zašto im je zabranjen ulazak u Crnu Goru", rekao je Danilović.

Nakon pauze koja je data radi konsultacija potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je saopštio da će na posebnoj sjednici kolegijuma biti riječi o navedenoj zabrani i da će informaciju o tome dati neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova:

"Mi smo predložili da organizujemo kolegijum na kome ćemo razgovarati na tu temu i pozvaćemo nego iz MUP-a da razmijenimo informacije s njima".

Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru i naglasio da se neće žaliti na odluku crnogorskih organa.

"Prema informacijama kojima ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore. To je jedinstven slučaj ali nije usamljeno u praksi Đukanovićevog klana i njegovih saučesnika koji vode nedemokratski i autoritarno Crnu Goru. To je zemlja u kojoj za Srbe važi jedan zakon, a za sve druge važe drugi zakoni, zemlja u kojoj su uvijek dobrodošli razni duvanski bosovi i politički mračnjaci iz republike Srbije. I u toj zemlji naravno da jedan pjesnik, jedan naučnik i dvojica profesora Univerziteta nisu dobrodošli. Naravno da se neću žaliti, to bi bila greška. Zašto je meni to uopšte uvedeno. Ja sam zaslužniji za nezavisnost Crne Gore, nego Milo Đukanović. Ja sam u Beogradu skupio više glasova za nezavisnost Srbije tog dana, nego što je on skupio u Podgorici za nezavisnost Crne Gore", prokomentarisao je Antić.

Književnik Matija Bećković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje.

O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti špekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo, da bi između ostalog razlog mogle biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština* predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpski nacionalne stranke to predstavlja oslobođenje i ujedinjenje Srbije i Crne Gore 1918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope.

Jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić je u parlamentu saopštio da je upravo učešće književnika i istoričara iz Srbije na proslavama Podgoričke skupštine, razlog za zabranu njihovog ulaska u Crnu Goru:

"Zašto je MUP donio odluku (o zabrani ulaska u Crnu Goru) kao da se radi o običnim kriminalcima, a ne o intelektualnoj eliti srpskog naroda sa kojom se ponosi srpski narod iz Crne Gore i koji je želio, iako nismo dobili potvrdu od tih ljudi da učestvuju u proslavama kojima ćemo obilježiti 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja? Zašto su uslijedile ovakve reakcije?", pitao je Mandić.

Podsjetimo, polovinom oktobra je premijer Duško Marković saopštio da država nije pripremila nikakav spisak osoba kojima bi bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije isključio tu mogućnost:

"Kada bude bilo potrebe za tim i kada budu postojali opravdani razlozi da takvu listu konstituišemo, ona će biti konstituisana i nećemo je kriti od javnosti. Osim onih osoba koje su u kriminalnom miljeu i povezane sa kriminalom, a koji nisu dobrodošli ovdje, druge liste u ovom trenutku nema", naveo je tada premijer.

Kada je riječ o proslavama Podgoričke skupštine, premijer Marković je ranije ocijenio da tome ne treba pridavati značaj niti davati medijsku pažnju.

"Zašto da se mi bavimo temama koje nam suludnjaci na terenu nameću preko bilborda ili bilo čega drugog? Nije to pitanje za predsjednika Vlade. 100 godina Podgoričke Skupštine, neka je obilježavaju svaki dan. Crna Gora je samostalna, nezavisna, održiva....neka pišu, neka se sastaju, neka pjevaju, neka guslaju od ujutru do uveče", prokomentarisao je Marković.

Opština Pljevlja je prethodnih dana odbila da ustupi salu Doma Vojske za obilježavanje Podgoričke skupštine u organizaciji Srpskog kulturnog centra. Opština Pljevlja je saopštila da ne ustupa salu "zato što je planirani događaj po svojoj sadržini suprotstavljen državnim tekovinama Crne Gore i nije primjeren ni istorijskom ni savremenom trenutku Crne Gore".

*Podgorička skupština ili "Velika Narodna Skupština Srpskog Naroda u Crnoj Gori" se održavala između 24. i 29. novembra 1918. godine. Na njoj je donesena odluka o ujedinjenju Kraljevine Crne Gore i Kraljevine Srbije pod dinastijom Karađorđevića, 26. novembra 1918.