Vatikan i Španija o izmještanju Frankovih posmrtnih ostataka

Vatikan je u utorak naveo kako podržavaju napore Španije da pronađu alternativu madridskoj katedrali kao mjestu na koje bi bio sahranjen bivši diktator Francisko Franko, kada bude ekshumiran iz mauzoleja, prenosi AFP.

Premijer Španije Pedro Sančez, koji je došao na vlast u junu, obećao je da će ukloniti Frankove posmrtne ostatke iz grandioznog spomenika u Dolini palih (Valle de los Caidos) blizu Madrida, impozantne bazilike koja je dijelom izgrađena prinudnim radom političkih zatvorenika tokom njegovog režima.

Španski zakonodavci su u septembru odobrili dekret kojim se odobrava ekshumacija.

Ali, Frankova porodica, koja se suprotstavila ekshumaciji, sada želi da njegove posmrtne ostatke sahrani u porodičnoj grobnici u blizini madridske Almudena katedrale pored kraljevske palate i blizu trga Plaza de Oriente kojeg je koristio Franko kao mjesto za javna obraćanja.

Plan vlade je da Frankvo tijelo bude preseljeno na diskretnije mesto koje sljedbenici ne bi tako lako mogli posjećivati.

Zamjenica premijera Karmen Kalvo razgovarao je u ponedjeljak u Vatikanu sa državnim sekretarom Pietrom Parolinom.

"Dogovorili smo se ... da pronađemo rješenje koje očigledno ne može biti Almudena", reka je novinarima u Madridu u utorak. "Frankovi posmrtni ostaci se ne mogu nalaziti na mjestu na kojem bi mogli biti glorifikovani."

Vatikan je u saopćenju u utorak naveo da se ne protive Frankovoj ekshumaciji, ali su naglasili da Parolin "ni u jednom trenutku nije izrazio mišljenje o mjestu prebacivanja".