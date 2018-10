Stoltenberg posjetio manevre NATO-a u Norveškoj

Glavni tajnik NATO-a je uvjeren da će se obje strane, zapadni saveznici i Rusija "odgovorno ponašati" tokom vježbi koje se održavaju u vodama u blizini norveške obale.

Jens Stoltenberg posjetio je vježbu “Trident Juncture” (Spoj trozupca) ističući da se ne radi o hladnoratovskoj situaciji” i da je cilj vježbe da “sprječava, a ne provocira”.

Rusija je obaviještana o manevrima NATO-a i pozvana je da ih nadgleda, no Moskva je to odbacila i najavila da će od 1. do 3. novembra testirati nove rakete u blizini zapadne obale Norveške.

"Ovo su nužne vježbe koje trebaju poslati snažan signal jedinstva” rekao je Stoltenberg koji je posjetio vježbu u koju je uključeno 50 tisuća vojnika iz svih 29 članica alijanse, te partneri iz Finske i Švedske.