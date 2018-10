Srušio se indonežanski avion sa 189 putnika

Avion indonežanske kompanije Lajon er (Lion air) sa 189 putnika srušio se danas u more nekoliko minuta posle poletanja iz Džakarte.

Lajon er je saopštio da je u novom avionu Boing 737 maks 8, na letu od Džakarte do ostrva blizu Sumatre, bio 181 putnik, uključujući jedno dete i dve dete, i osam članova posade, navodi Asošiejted pres.

Za sada nije pronađeno nijedno telo, već jedino lična dokumenta i stvari, a u potrazi učestvuje oko 300 spasilaca, medju kojima su pripadnici vojske, policije i lokalni ribari.

Vlasti su objavile slike mobilnih telefona, knjga, prtljaga i delove aviona koje su spasioci prikupili, a indonežanska televizija prikazala je snimke uznemirene rodbine putnika koji su čekali avion na aerodromu u gradu Pankal Pinang.

Indonežanskim avio kompanijama je 2007. godine iz bezbednosnih razloga zabranjeno da lete u Evropu, a ta zabrana u potpunosti je ukinuta u junu ove godine.

Vremenski uslovi za let su bili dobri, vetar je bio slab, a oblaka koji izazivaju turbulenciju aviona nije bilo, navela je meteorološka služba Indonezije. Boing 737 maks 8 isporučen je Lajon eru u avgustu. Reč je o najtežoj avionskoj nesreći u Indoneziji otkako je avion Erazije sa 162 putnika na letu od Surabaje do Singapura pao u more u decembru 2014. godine. Nije bilo preživelih.