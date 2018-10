Tramp: Princ bi mogao biti iza ubistva Kašogija

Američki predsjednik Donald Trump, u najoštrijoj primjedbi do sada, rekao je da princ Muhamed bin Salman snosi krajnju odgovornost kao stvarni vladar Saudijske Arabije za operaciju koja je dovela do smrti novinara Džamala Kašogija, ukazavši da princ "vodi stvari tamo "u Rijadu.

U razgovoru sa Wall Street Journalom (Vol strit žurnalom) u utorak, Trump je rekao da želi da povjeruje tvrdnji princa da su zvaničnici nižeg nivoa krivi za ubistvo 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu, ali je sugerisao da odgovornost leži na višem nivou.

Upitan o mogućoj upletenosti princa Muhameda, Tramp je rekao: "Pa, u ovom trenutku, princ vodi stvari tamo. Glavni je tamo i ako bi iko to bio, to bi bio on."

Tramp: Zataškavanje ubistva Kašogija najgore u historiji

U intervjuu za Žurnal Tramp je naglasio kako je nekoliko putap pitao princa o ovome.

Moje prvo pitanje je je bilo, "Da li ste znali nešto o tome u smislu planiranja?", rekao je Tramp, dodajući da mu je princ rekao da nije.

Predsjednik SAD je rekao da je pitao princa: "Odakle je počelo?" A, kako kaže, odgovorio mu je da je "počelo na nižim nivoima. "

Na pitanje da li vjeruje u negiranje Saudijske Arabije da su umiješani u sve, Tramp je rekao novinama: "Želim da im vjerujem. Stvarno želim da im vjerujem", rekao je.

Sjedinjene Države su takođe u utorak obećale da će ukinuti vize za osobe za koje se vjeruje da su iza napda.