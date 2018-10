Saudijski ministar: Ubistvo Kašogija greška, ne znamo gde je telo

Saudijski ministar spoljnih poslova Adel al-Džubeir rekao je da je saudijski novinar Džamal Kašogi ubijen u "neovlašćenoj operaciji", preneo je BBC.

Šef saudijske diplomatije je u intervjuu Foks njuzu, naveo da je smrt novinara bila "ogromna greška" i odbacio navode da je moćni saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman naredio ubistvo Kašogija.

Al-Džubeir je u izjavi incident nazvao ubistvom. On je naveo i da Saudijska Arabija ne zna gde se nalazi Kašogijevo telo.

"Odlučni smo da saznamo sve činjenice. I odlučni smo da kaznimo odgovorne za ubistvo. Pojedinci koji su to učinili prekoračili su svoja ovlašćenja. Očigledno je došlo do ogromne greške, a grešku je zakomplikovao pokušaj da se to sakrije", rekao je on.

Saudijska Arabija je bila pod pritiskom da objasni šta se desilo, budući da je najpre tvrdila da je Kašogi živ.

On je poslednji put viđen kada je ulazio u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra.

Turski zvaničnici veruju da je Kašogija, poznatog kritičara saudijske vlade, u zgradi ubio tim saudijskih agenata.

Rijad je u početku navodio da je novinar napustio konzulat, ali je u petak priznao da je Kašogi ubijen u tuči. Ta tvrdnja je naišla na skepsu.

"Čak ni vrh naše obaveštajne službe nije znao za to", naveo je ministar.

Saudijska Arabija je saopštila da je uhapsila 18 ljudi, smenila dva saradnika prestolonasledika i formirala telo pod njegovim vođstvom koje treba da reformiše obaveštajnu službu.

I kralj Salman i prestolonaslednik su juče izjavili saučešće sinu ubijenog novinara.