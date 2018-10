Zamenik portparola NATO: Zadovoljni smo saradnjom sa Srbijom

NATO je vrlo pragmatičan u pogledu toga na koji će način sarađivati sa određenim državama i u tom smislu zadovoljni smo načinom na koji trenutno sarađujemo sa Srbijom, ocenio je Pirs Kazale (Piers Cazalet), zamenik portparola NATO, učestvujući na Beogradskom bezbednosnom forumu na sesiji posvećenoj problemima propagande i dezinformacija.

Odgovarajući na pitanje šta bi mogli za njega da budu osnovni razlozi ogromne popularnosti Rusije u Srbiji, s jedne strane, a sa druge strane velike nepopularnosti NATO, Kazale kaže da je alijansa uradila mnogo za Srbiju.

„Ako podvučete crtu i pogledate šta je uradio NATO a šta Rusija, videćete da je NATO uradio mnogo više. Da li treba da nas brine što se to ne vidi, što se o tome ne govori? Ne. To nas ne brine. Mi imamo veoma dobre odnose sa Srbijom“, ocenio je Kazale. Dodaje da bi on, lično, voleo da je uloga NATO realnije predstavljena građanima Srbije ali da je, bez obzira na to, veoma zadovoljan saradnjom.

Kada je reč o borbi protiv lažnih vesti i širenja dezinformacija, Kazale smatra da je najefikasnija borba protiv tog problema transparentnost rada.

„Ne možete reagovati na svaku lažnu vest koja se pojavi. Vrlo je važno pogledati ko podmeće lažne informacije a onda se zapitati i zašto to radi“, kaže Kazale i napominje da NATO nikada neće imati senzacionalistički odgovor na lažnu vest samo radi skretanja veće pažnje javnosti. „Od toga nam je mnogo važnije da ostanemo kredibilni“, objašnjava on.

Polemika sesije sa Bezbednosnog foruma u Beogradu na temu lažnih vesti pokazala je da ni sami učesnici nemaju jedinstven stav u vezi s tim kako rešiti problem.

Oana Popesku, direktorka Global fokus centra iz Bukurešta kaže da je nemoguće proveravati i odgovarati na svaku lažnu ali da rešenje može biti u generičkoj proveri izvora, odnosno da se protiv „mašine treba boriti mašinom“ koja bi čitaoce informisala koliko je izvor vesti kredibilan ili ne.

Najveći problem sa širenjem lažnih vesti je ekspanzija društvenih mreža ali učesnici Foruma napominju da je od toga još veći problem što se lažne vesti sve češće čuju na mejnstrim medijima i od političara.