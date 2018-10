Čović o Komšiću: To se više nikada neće dogoditi

Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH), rekao je ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva ove stranke, da se više nikada neće dogoditi da jedan narod bira predstavnike drugom narodu na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

Lider HDZ-a je na općim izborima u BiH u trci za člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda osvojio manji broj glasova od kandidata Demokratske fronte Željka Komšića.

Čović je najavio susrete s općinskim organizacijama HDZ-a u narednim danima.

"U narednih deset dana obići sve naše odbore i s komunikacijom s prijateljima po hijerarhiji stranačkoj iskomentirati rezultate izbora. Za 23. (oktobar) smo dogovorili da ću poslati poziv za sastanak s Predsjedništvo HNS-a. Vjerujem da ćemo nakon tog sastanka moći govoriti o svim aktivnostima HNS-a BiH", rekao je Čović danas na Kupresu.

"Ja sam rekao, to se više nikada neće dogoditi. Nadam se da imamo dovoljno elemenata da to zaštitimo", poručio je on u kontekstu izmjena izbornog zakona i omogućavanja svim narodima ''da biraju svoje predstavnike u vlasti u budućnosti", kazao je.

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović održao je sastanak, na kome su prisustvovali predstavnici i predsjednici stranaka koje su nastupile zajednički s HDZ-om BiH u okviru koalicije HNS-a, na Općim izborima u BiH.

Usora je još jedna u nizu bosanskohercegovačkih općina koje danas Željka Komšića proglasila persnom non-grata, a kardinal Vinko Puljić nadbiskup vrhbosanski, njegov je izbor uporedio sa onim Adlofa Hitlera.