Tramp: Naučnici imaju politički plan

Predsjednik SAD Donald Tramp optužio je naučnike da imaju "politički plan" i izrazio sumnju da su ljudi odgovori za rast temperature.

Tramp je istovremeno dodao da više ne vjeruje da su klimatske promjene prevara.

On je dao intervjuu stanici Si-Bi-Es manje od sedam dana nakon što su stručnjaci za klimu objavili urgentan poziv da se zaustavi rast temperature.

"Ne mislim da je to prevara, smatram da vjerovatno postoji razlika", rekao je Tramp. On je dodao da ne zna da li to izazivaju ljudi i da ne želi da potroši bilione dolara niti da izgubi milione radnih mjesta.

Tramp je rekao da bi temperatura "mogla da se vrati nadole", ali nije precizirao kako.

Vodeći svjetski naučnici slažu se da su klimatske promjene posljedica djelovanja čovječanstva.

U novom izvještaju upozoreno je da se svijet približava rastu prosječne globalne temperature od tri stepena Celzijusova u odnosu na predindustrijsko doba.

Oni su naglasili da će ispunjenje cilja da se rast zaustavi na nivou do 1,5 stepena zahtijevati "brze i sveobuhvatne promjene bez presedana u svim aspektima društva".