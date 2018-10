Nakon dvanaest godina od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore i Srbije, u Podgorici se igra prvi fudbalski meč dvije reprezentacije. To je samo jedan od razloga što se ova fudbalska utakmica smatra istorijskom i ne predstavlja običan meč.

Na terenu će se naći igrači koji u nacionalnim ili inostranim ligama igraju zajedno, a na tribinama će biti navijači koji su do prije 12 godina bodrili jednu reprezentaciju. Dodatna specifičnost fudbalskog spektakla između Crne Gore i Srbije u Podgorici je što svi učesnici očekuju da veliki sportski događaj prođe bez incidenata, a ujedno su crnogorske institucije utakmicu proglasile događajem od visokog rizika.

U mnogim sportovima su se u posljednjih 12 godina od obnove nezavisnosti odmjeravale reprezentacije Crne Gore i Srbije, ali nikad u najpopularnijem sportu u Evropi - fudbalu. Prvi fudbalski susret reprezentacija Crne Gore i Srbije najavljen je u svim medijima - kao jedinstven događaj u istoriji sporta dvije države koji je više od samog fudbala, da ima znatan politički naboj, a da će rivali na terenu biti klupski drugovi, a na tribinama navijači nekadašnje jedinstvene države.

Božo Koprivica, književnik i novinar iz Beograda, zaljubljenik u fudbal, koji nikada nije prekinuo veze sa Crnom Gorom i rodnim Nikšićem, ovako doživljava utakmicu Crna Gora-Srbija:

"Navijački doživljavam ovu utakmicu. Ja ne umijem da gledam drugačije osim sa sportskom strašću. Nadam se da će Crna Gora pobijediti i da sve to prođe bez ikakvih incidenata. Znam da to fudbaleri neće napraviti na terenu, nego neka budala može sa tribina. Kao što sam juče u pozorištu gledao predstavu, pa je jedan iza mene počeo da dobacuje mladoj glumici koja izgovara replike Biljane Srbljanović, a onda sam se okrenuo i rekao mu 'hajde izađi i reci to na sceni pa ću te poštovati'. To je hrabrost iz tame, a hrabrost iz tame ničemu ne vodi".

Urednik sportske redakcije u Javnom servisu RTCG Đorđije Kustudić kaže da na utakmicu treba gledati kao na šansu Crne Gore da pobjedi nedavnog učesnika Svjetskog prvenstva u fudbalu (Srbiju), te da nema mjesta bilo kom drugom kontekstu.

"Tu utakmicu treba trasirati u javnosti da se vidi ko je fudbalski bolji. Često smo pravili idealne sastave Crne Gore i Srbije. Eventualnu pobjedu protiv Srbije treba posmatrati samo u kontekstu pobjede nad učesnikom nedavnog svjetskog prvenstva u Rusiji. Treba se potruditi da se ima tim koji je bolji i koji može da pobijedi zemlju sa sedam miliona stanovnika, državu sa velikom fudbalskom tradicijom, sa mnogo sjajnih igrača. I to bi bio strašan vjetar u leđa našoj reprezentaciji. Vjerujem da će u tom pravcu ići razmišljanje javnosti, cijela komunikacija i medijska obrada cijelog tog događaja", komentariše Kustudić.

Prethodnih dana je crnogorska, ali i regionalna, javnost mogla čuti različite poruke učesnika spektakla. Na jednoj strani su treneri i igrači koji su saopštili da se radi o posebnoj utakmici, sa jedne strane prijateljskoj a sa druge takmičarskoj.

"Hoću i želim da se ponašam kao profesionalac, da protiv Srbije igramo takmičarsku utakmicu, a s druge strane da igramo jednu prijateljsku i bratsku utakmicu i tako ću to da doživim", rekao je selektor crnogorske reprezentacije Gore Ljubiša Tumbaković.

"Utakmica sa Crnom Gorom je specifičnija. Suvišno je pričati, ali iz mog ugla, moja porodica sa očeve strane je sva u Crnoj Gori, živim u Srbiji, rođen sam u Bosni, oženjen iz Vojvodine...To je nešto što je za mene specifično, a naravno i za ljude žive u Srbiji ili Crnoj Gori", naveo je trener reprezentacije Srbije Mladen Krstajić.

Na drugoj strani, crnogorske institucije su proglasile fudbalski meč između Crne Gore i Srbije utakmicom visokog rizika. Odmah nakon toga karata nije bilo u slobodnoj prodaji, navijači Srbije su dobili svega 700 mjesta, Fudbalski savez Crne Gore je preuzeo ostalih 11.000. Ulaznice se mogu otkupiti samo uz kopiju lične karte, na stadion se neće moći ući bez identifikacionog dokumenta. Policijske snage su u potpunosti spremne. Ulice u centru Podgorice su zatvorene za saobraćaj, kao i svi obližni ugostiteljski objekti. Uz to, na tribinama će biti direktori uprava policije Crne Gore i Srbije Veselin Veljović i Vladimir Rebić.

Postavlja se pitanje zbog čega u prethodnih 12 godina nije organizovana prijateljska utakmica između Crne Gore i Srbije. Književnik Božo Koprivica smatra da je problem u političarima obje države.

"To zavisi od takozvanog političkog vrha. Ali da vam kažem, najgori su poltroni oni koji čitaju misli unaprijed. Očekivati da oni imaju inicijativu, da predlože da igramo prijateljsku utakmicu, to je nenormalno očekivati. Među sportistima ne bi bilo nesporazuma. Sportisti daju smjer. Sport je iznad svega toga. To je fraza ali je tako", ocjenjuje Korpivica.

Novinar Đorđije Kustudić kaže da su događaji u prethodnih 12 godina, među kojima su bile političke tenzije i podjele, sprječavali jedan takav meč. Kustudić kaže da sada jeste pravi trenutak.

"Da je tada u tim okolnostima odigran jedan meč, bio bi postavljen loš model za sve kasnije susrete ovih reprezentacija. U ovom momentu, kada imamo na klupi Ljubišu Tumbakovića kao čovjeka, Srbina, Beograđanina, sada trenera reprezentacije Crne Gore, a na drugoj strani njegovog učenika Mladena Krstajića koji je porijeklom po očevoj liniji Crnogorac, što on sa ponosom ističe - kad imate te faktore i kad imate jednu mladu, novu generaciju fudbalera na obje strane koji su zaista neopterećeni nekakvom skorijom istorijom odnosa između dvije države, mislim da je pravi momenat da se odigra jedna sportska utakmica", konstatuje Kustudić.

"Biće", zaključuje, "takmičarskog naboja, gdje će obje strane željeti pobjedu, a istovremeno imamo dobre kulise da se sve to zadrži u sportskim okvirima i da svi na kraju odu zadovoljni, publika, fudbaleri obje ekipe, sportska javnost obje države."

Osim sportske javnosti na tribinama će biti jedan od najvećih svjetskih fudbalskih menadžera Žoze Murinjo.