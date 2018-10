Vučić: Suradnja sa svima članovima Predsedništva BiH

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija "u najboljoj veri" sarađivati sa svim članovima Predsedništva BiH izabranim na opštim izborima.

Odgovarajući na pitanja novinara u Astani gde se nalazi u zvaničnoj poseti Vučić je rekao da je upoznat za sada samo s izbornim rezultatima za tročlano Predsedništvo BiH.

Vučić je rekao da zna za rezultat o tesnoj pobedi Šefika Džaferovića nad Denisom Bećirovićem, i za pobedu Željka Komšića nad Draganom Čovićem, koja je, kako je rekao, izazvala čitavu buru u regionu, kao i za pobedu Milorada Dodika.

"Srbija će u najboljoj veri sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom, sa svim članovima Predsedništva BiH, ti ljudi su izabrani u skladu sa zakonima te zemlje i naš je posao da poštujemo i zakone te zemlje i volju građana BiH", rekao je Vučić, prenosi agencija Beta.

On je rekao da će sarađivati s Dodikom s kojim "imamo dobru, racionalnu i uspešnu saradnju", a takođe i sa Komšićem i Džaferovićem i da veruje da će saradnja biti uspešna.

"To je interes Republike Srbije, a da li će to biti uvek lako i jednostavno siguran sam da ne, ali obaveza je Srbije da uvek uloži dodatan napor i dodatnu energiju i dodatnu veru u te odnose i da pokušamo te odnose da učinimo bojim nego što su bili", rekao je Vučić, dodajući da ne zna za druge rezultate i ko će sa kim završiti u koaliciji, ali da je to unutrašnja stvar BiH.