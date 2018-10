Mekalister: O temama razgovora odlučuju Kosovo i Srbija

Predsedavajući Komiteta za spoljne poslove i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister izjavio je u Beogradu da o temama daljih pregovora odlučuju Srbija i Kosovo, da je Evropska unija samo posrednik, i da u ovom trenutnku nije moguće predvideti, „ni tok, ni datum eventualnog dogovora“.

Nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Mekalister je rekao da ohrabruje dve strane da nastave dijalog.

„Predsednici (Srbije Aleksandar) Vučić i (Kosova Hašim) Tači su pokazali privrženost tome da normalizaciju odnosa podignu na viši nivo, a ta normalizacija bi bila korisna za budućnost i stabilnost ne samo regiona, već i cele Evrope“, rekao je Mekalister.

On je naveo i da se sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Kosovo Igorom Šoltesom dogovorio o zajedničkom načinu izražavanja u oba izveštaja (za Srbiju i za Kosovo).

„On glasi – Evropski parlament primećuje tekuće debate i javne izjave koje se tiču mogućeg prilagođavanja granice između Srbije i Kosova, uključujući i razmenu teritorija. Evropski parlament podvlači multietničku prirodu i Kosova i Srbije i da etnički homogene države ne bi trebalo da budu cilj u regionu. Evropski parlament podržava dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i smatra da bilo kakav sporazum može biti prihvatljiv ukoliko je uzajaman i uzima u obzir stabilnost u regionu i međunarodno pravo“, rekao je Mekalister.

Mekalister je naveo da će se o konačnoj verziji rezolucije Evropskog parlamenta (EP) o Srbiji, koji je on ranije podneo, raspravljati 9. oktobra i da se nada da će EP usvojiti konačnu verziju tog izveštaja 28. ili 29. oktobra.

"Srbija sa 14 otvorenih poglavlja nastavlja svoj put (ka EU). Nekoliko novih poglavlja je tehnički spremno za otvaranje i ja ću insistirati na Međuvladinoj konferenciji Srbije i EU da se što više novih poglavlja otvori", rekao je Mekalister.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa Mekalisterom da očekuje da izveštaj o napretku Srbije bude pozitivan i da se nada da će početkom novembra početi skupštinska procedura koja se odnosi na izmene Ustava u vezi sa pravosudnim delom, koje je važno za poglavlja 23 i 24 o vladavini prava.

Vučić je naveo da je Mekalistera upoznao sa dešavanjima na Kosovu i da, kako je rekao, „nije imao mnogo dobrih vesti“.

"Dobro je da imamo mir, neku vrstu stabilnosti, a do kad i kako će to da traje, niti ja znam, niti iko drugi zna. Jedino što znam to je da ćemo mi da uradimo sve što možemo da mir sačuvamo, da održimo stabilnost, ali za tango je potrebno dvoje", rekao je Vučić.

On je dodao da "nema pojma šta međunarodni faktor hoće od Srbije“.

"Rekao sam gospodinu Mekalisteru da ništa ne razumem šta je to što se očekuje pošto im je valjda jasno da Srbija ovako kako bi oni voleli neće da prizna nezavisnost Kosova. Ali mi smo spremni da razgovore nastavimo i uveren sam da uvek dijalog moramo da pretpostavimo svakoj vrsti drugačijeg rešavanja problema", rekao je Vučić.

Predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Dejvid Mekalister najavio je da u petak iz Beograda putuje u Prištinu gde će se sastati sa kosovskim zvaničnicima.