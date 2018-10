Makedonija: VMRO DPMNE proglasila referendum 'velikim falsifikatom'

Izvršni odbor opozicione partije VMRO-DPMNE u Makedoniji doneo je odluku da referendum održan 30. septembra proglasi neuspelim zbog brojnih neregularnosti koje se, kako je saopšteno, odnose na pokušaje podmićivanja i drugih uticaja na glasače. Potpredsednik VMRO DPMNE Aleksandar Nikoloski rekao je da je referendum bio “potpun falsifikat” i da ne priznaje rezultat.

"Izvršni odbor (VMRO DPMNE) je zaključio da je Prespanski ugovor politički mrtav i mrtvo slovo na papiru", rekao je Nikoloski.



Na sastanku Izvršnog komiteta VMRO DPMNE odlučeno je da se traži formiranje parlamentarne anketne komisije koja će pregledati nepravilnosti na referendumu i razrešenje državnog tužioca jer kako se navodi "žmuri pred očiglednim kriminalom i neregularnostima" u tom procesu. Nikoloski je rekao da njegova stranka traži da se pre izbora formira vlada po "Pržinskom modelu" sa mandatom od 100 dana. "To znači ostavku premijera Zaeva i ministara unutrašnjih poslova i za rad i postavljenje na ta dva mesta ministara iz VMRO DPMNE. Samo to je preduslov za koliko-toliko fer izbore", rekao je on, obaveštavajući novinare kasno uveče u sredu o zaključcima sa sednice IO VMRO DPMNE.

Nikolovski je rekao da je parlamentarna grupa VMRO-DPMNE jedinstvena i ujedinjena oko te odluke, uz napomenu da će VMRO-DPMNE da se bori za očuvanje imena Makedonija.

Konsultativni referendum na kome su se građani izjašnjavali o Dogovoru sa Grčkom kojim je predviđeno da njihova zemlja promeni ime u Severna Makedonija, što je uslov za evroatlantske integracije, održan je 30. septembra. Referendum nije uspeo jer na birališta nije izašlo više od 50 odsto birača, ali je od 36,91 odsto izašlih, 91 odsto glasao "za" sporazum.