Vučić: Moja kosovska politika je 'doživela poraz'

Pet godina smo se trudili da vratimo pitanje Kosova na pregovarački sto, pošto je Kosovo već bilo završeno, stavljeno ad acta, ali je trenutno ta politika "doživela poraz", rekao je predsednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić tokom govora na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS).

"Ja vam sad kažem – mi smo doživeli poraz. Ta moja politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu i Metohiji očigledno u Srbiji nije pobedila jer Srbi vole da izgube sve, najviše vole da kukaju nad sopstvenom sudbinom. Više vole da plaču nad nečim što je ostalo daleko nego da nešto imaju u svojim rukama... Prvu rundu je dobila Srbija propasti, Srbija plakanja, kuknjave, a ne Srbija koja pobeđuje", kazao je Vučić, dodavši da se plaši da neće biti neke nove šanse, ali da će nastaviti da se bori za srpski narod na Kosovu.

Ponovio je da su u istoj grupi koja se borila protiv njegove politike za Kosovo i "nevladine organizacije, i Sonja Biserko, i najtvrđi nacionalisti".

Rekao da mnogi akteri sa Zapada ne žele da se Srbija meša u pitanje Kosova i da je to proizvod neodgovorne i katastrofalne politike koja je prethodila.

"Sami smo sebe izbacili iz Ujedinjenih nacija, 2010. smo sami doneli presudu protiv sebe, savetodavnim mišljenjem Međunarodnog suda pravde, 2011. godine smo postavili granicu između Srba na Jarinju", rekao je Vučić.

On je rekao da mnogi akteri sa Zapada ne žele da se Srbija meša u pitanje Kosova i da je to proizvod neodgovorne i katastrofalne politike koja je prethodila.

Članovima Glavnog odbora svoje stranke saopštio je i da "ima veliku bojazan" od "svega što se nadvilo nad Srbijom", misleći na trenutnu situaciju u regionu, zbog suprotstavljenih interesa velikih sila i da niko ne može da predvidi "šta će se desiti u sledećih 15-20 dana".

"Ne zaboravite da mnogi Srbiju smatraju remetilačkim faktoru, misleći da je Srbija može da postane nečiji prijatelj kad je slaba i kada sebe unižava", rekao je Vučić.

"Nisam siguran da to svi žele. 'Oni' nas optužuju za sve nedaće, oni smatraju i Republiku Srpsku remetilačkim faktorom. Valjda treba da prećutimo Jasenovac i i Jastrebarsko... Ja sam spreman da se izvinim kada smo pogrešili, ali neću da stavljam žig na čelo Srbije i moj posao je da štitim intererese zemlje", kazao je Vučić.

Vrativši se na svoj govor u Severnoj Mitrovici, Vučić je rekao da niko nije hteo da čuje šta je stvarno pomenuvši Slobodana Miloševića tada rekao:

"Moj govor u Kosovskoj Mitrovici je bio govor diskontinuiteta sa politikom predsednika Miloševića, ali ozbiljan govor, govor u kojem ga nisam vređao lično... Politika koju sam predočio je diskontinuitet u odnosu na ciljeve, način, metode, u odnosu na to šta želimo da budemo u budućnosti. Ali ste primetili, takođe, da niko to nije želeo da čuje iako je to svakome bilo jasno ko je slušao šta govorim. Ni u regionu, ni u zemlji."

On je još jednom ocenio da je Srbija po nezaposlenosti, stopi rasta i nivoa javnog duga jedna od najboljih u regionu i da će početkom iduće godine imati niži dug i od Makedonije – 47-48 odsto BDP-a.

Vučić je kritikovao kolege iz SNS-a što nisu snažnije uzeli u zaštitu premijerku Anu Brnabić, kojoj je jedan od lidera opozicije uputio uvrede i pretnje.

On je rekao da su više reagovali na "neke gluposti" nego kada je jedan od lidera opozicije zapretio silovanjem premijerki.

"Ako nećete da se sukobite sa onima koji direktno propagiraju silovanje, onda nemojte da budete u ovoj stranci. Ne sme naša stranka da postane ono što su oni i zato stranka mora imati borce koji će da se bore rečima, idejom, marljivošću, da se bore za svoje kolege, prijatelje i normalnu Srbiju. Srbija nije normalna ako neko silom hoće na vlast da dođe ili propagire silovanje", istakao je Vučić.

Za predsednika sindikata Sloga i jednog od osnivača opozionog Saveza za Srbiu Željka Veselinovića, koji je uputio kritike Ani Brnabić Vučić je rekao da je "kreten".

Željko Veselinović je pre nekoliko dana na društvenoj mreži Fejsbuk vređao premijerku pošto se nije složio sa njenim izjavama o rialiti programu i jer je, kako je ocenio, stala na stranu vlasnika Televizije Pink, a ne na stranu ministra kulture Vladana Vuksoavljevića koji je kritikovao rijaliti programe i zatražio njihovo uklanjanje s televizija sa nacionalnom frekvencijom.

Vučić je istakao da ga ne interesuje zašto ćute profesori, akademici, "samoproklamovana elita, ali da ga interesuje zašto su na uvrede ćutali naprednjaci.

Aleksandar Vučić je predložio da se novo rukovodstvo SNS-a bira na izbornoj skupštini u maju ili septembru sledeće godine.

On je rekao da bi do tada trebalo da se održi izborna skupština, kako bi SNS bio spreman da se novom energijom, snagom i poštenim ljudima krene u pripreme parlamentarnih izbora 2020. godine.

Sednica GO je posle Vučićevog govora zatvorena za javnost. Na dnevnom redu je program stranačkih aktivnosti koje uključuju i nekoliko predstojećih lokalnih izbora, kao i osnivanje fondacije koja će nositi ime Brane Crnčevića, jednog od osnivača SNS.