Cerar: Članstvo u EU osigurat će stabilnost Zapadnog Balkana

Predsjednik Vlade Slovenije Miro Cerar rekao je na Londonskom samitu da će uključivanje svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji (EU) osigurati stabilnost i budućnost regiona.

Cerar je istakao da želi da sve zemlje kandidati za članstvo EU reformama i međusobnom saradnjom ispune uslove za članstvo, saopštila je pres-služba slovenačkog premijera.

On je rekao da se od zemalja u regionu očekuje da nastave s odgovornim procesom reformi i da ispune uslove za članstvo te istakao potrebu vladavine prava u svim zemljama kandidatima.

Cerar je posebno naglasio potrebu saradnje zemalja u jugoistočnoj Evropi na području "migracija, suzbijanja trgovine ljudima, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije".

Prema njegovim riječima, to je i za EU i za Zapadni Balkan ključno pitanje. Cerar je napomenuo da je zadovoljan što će na slovenačku inicijativu doći do pojačane saradnje policija i sigurnosnih službi u regionu i do međusobne razmjene informacija o tim pojavama.