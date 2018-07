Makron u Versaju predstavlja nove projekte

Francuski predsednik Emanuel Makron danas će održati godišnji kongres u dvorcu Versaj kod Pariza na kojem će predstaviti svoje ekonomske i socijalne projekte, mada su mnogi poslanici najavili bojkot skupa zbog velikih troškova organizovanja, prenosi Beta.



Kongres na kojem treba da prisustvuju poslanici oba doma parlamenta, ove godine će koštati 286.000 evra, odnosno 7.000 evra manje u odnosu na prethodnu godinu.



Poslanici će kao i prethodne godine autobusima biti prebačeni do dvorca, dok će Makron odvojeno doći i održati govor od oko sat vremena.



Lider radikalne levice Žan-Lik Melanšon rekao je da ne želi da ide u Versaj da se divi govoru "Njegovog visočanstva Makrona Prvog" dodajući da francuski predsenik čini sve da se predstavi kao monarh.



Melanšon je dodao da takođe ne želi da ide u Versaj jer će Makron održati govor i otići bez mogućnosti da poslanici postavljaju pitanja ili pokrenu raspravu kao u parlamentu.



Poslanici radikalne levice pozvali su građane da na društvenim mrežama nešto pre početka govora oko 14.00 osude "autoritarne tendencije francuskog predsednika" kao vid protesta, preneo je radio Evropa 1.



I deo desnice kritikovao je kongres, jer poslanici postaju publika bez prava učešća a mnogi protivnici su rekli da ne žele da slušaju jednosatni govor "monarha" Makrona koji će koštati 286.000 evra.



Pojedini socijalistički poslanici su takođe najavili bojkot, kako kažu, "iz principa".



Slične govore u Versaju imali su Makronovi prethodnici, socijalistički predsednik Fransoa Oland koji je bio na vlasti od 2012. do 2017. i desničar Nikola Sarkozi, na vlasti od 2007. do 2012.



Makron je odlučio da uvede godišnju praksu govora u parlamentu na kongresu u Versaju i da završi s tradicijom obraćanja naciji u televizijskom intervjuu za državni praznik 14. jul.



Francuski mediji preneli su danas da su organizovanje kongresa i kritike na račun imidža predsednika bacili senku na projekte i teme koje će Makron izneti u govoru.