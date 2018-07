Vlada Srbije i Nemačka razvojna banka potpisale memorandum

Vlada Srbije i Nemačka razvojna banka potpisale su memorandum o razumevanju kojim se podstiče razvoj preduzetništva i samozapošljavanja u Srbiji.

Memorandum o razumevanju o realizaciji srpsko-nemačkog Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja potpisali su u Vladi Srbije direktori kancelarije Nemačke razvojne banke u Srbiji Arne Gos i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

Predsednica Vlade Ana Brnabić, koja je prisustvovala potpisivanju memoranduma, rekla je da će on uticati na to da se uklone dva problema za nepokretanje biznisa, a to su nedovoljna dostupnost izvora finansiranja i rizik od neuspeha.

Prema njenim rečima, taj program će sa jedne strane dati povoljne i pristupačne izvore finansiranja koji će se plasirati kroz komercijalne banke koje će ući u partnerstvo sa Nemačkom razvojnom bankom i državom. Sa druge strane, program će omogućiti skoro potpuno i bez rizika izvore finansiranja jer će država u potpunosti preuzeti rizik na sebe putem kreditiranja i kreiranja garancijskih šema.

Ona je rekla da je program namenjen mnogima od zanatlija, preko uslužnih delatnosti do poljoprivrednika, kao i da će ga sprovesti Ministarstvo privrede u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima.

"Nadam s da će ovo poslužiti kao dobar podstrek da vlada vodi računa o preduzetnicima, o malim i srednjim preduzećima", rekla je Brnabić novinarima i pozvala poslovne banke da se pridruže projektu.

Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman koji je kazao da je to program koji se razvija u tesnoj saradnji između Srbije i Nemačke i dodao da je na početku na raspolaganju 12,9 miliona evra.

Ditman je kazao da je cilj da se na početku u Srbiji osnuje 1.500 preduzeća, ali da neće tu stati jer "Nemačka želi da doprinese jačanju malih i srednjih preduzeća, u unapredjenju privrede i smanjenju nezaposlenosti".

"Banke će dobiti garantni okvir da daju kredite preduzećima, a ta preduzeća ćemo pomoći i kroz treninge obuke, jer nije dovoljno da se ima samo ideja", kazao je Ditman