Lukač: Dodatni policajci MUP RS sprečavaće dolazak migranata

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da će MUP RS angažovati dodatni broj ljudi kako bi se pomoglo Graničnoj policiji BiH u zaštiti granice i sprečavanju nelegalnih ulazaka migranata u zemlju. "S obzirom da je granica velika, bilo je pokušaja prelaska reka u čamcima. Veoma je teško zatvoriti granicu sa brojem ljudi koje imamo, tako da se s vremena na vreme pojavljuju migranti na nekim tačkama koje ranije nisu koristili", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci, prenosi Beta.



On je ocenio da zajedničke institucije BiH moraju mnogo više uraditi na sprečavanju migrantske krize, navodeći da su se "oni (organi BiH) izgubili u svemu ovome, da ne mogu da povežu konce i da se snadju šta treba uraditi sa nelegalnim ulascima".



Ministar policije RS je rekao da na teritoriji tog entiteta neće biti kampova i centara za migrate.



"Mi ćemo pomoći da oni prođu našom teritorijom što brže i bezbolnije. Spremni smo da im pružimo zdravstvenu negu, ali ne možemo dozvoliti da se ovde zadržavaju, jer za to nemamo ni sredstava", naglasio je on.