Đukanović: Crnu Goru niko neće skrenuti s EU puta

Crnu Goru niko i ništa neće skrenuti sa puta evropskih integracija, poručio je predsjednik države Milo Đukanović, navodeći da su primjetne namjere u stvaranju percepcije da Crna Gora možda i ne želi ostvarenje evropskog cilja.



Đukanović je na regionalnoj konvenciji o EU integracijama Zapadnog Balkana, koju je organizovao Evropski pokret u Crnoj Gori sa partnerima, kazao da je EU prirodni ambijent za cijeli Zapadni Balkan.



„Zbog toga je potrebno objedinjavanje svih naših resursa, partija na vlasti i opozicije, i javnih institucija i civilnog društva, s ciljem da se pravila i standardi Evropske unije što prije implementiraju u našim zemljama“, ocijenio je Đukanović.



On smatra da se samo takvim zajedništvom može doći do rezultata na brži i efikasniji način.



„Mi u Crnoj Gori smo toga odavno svjesni. Pokazali smo to i 2013. kada smo zajedno sa opozicijom usaglasili reformu ustavnog sistema. Otvoreni smo za saradnju sa svim društvenim subjektima da reforme dovedemo do kraja. Zato je izuzetno važno prisustvo civilnog društva u svim segmentima rada naših javnih institucija“, kazao je Đukanović.



On je rekao da je Crna Gora, da njena politika otvorenosti nije samo deklarativna, ubjedljivo pokazala i 2012. godine kada je napravljen pionirski potez.



Đukanović je ocijenio da je usvajanjem stotina ideja i preporuka koji nevladinog sektora, Crna Gora pokazala da je otvorena za sve dobre inicijative i ideje civilnog društva, bilo da dolaze iz nevladinih organizacija, sindikata, akademskih krugova ili medija.



On je rekao da, kao što to nije moguće ni u evropskim demokratskim društvima, ni u Crnoj Gori nema razumijevanja za namjeru „pojedinih nevladinih organizacija da pod tim imenom djeluju kao parapolitičke organizacije, da nelegitimno učestvuju u vršenju vlasti, preuzimajući ulogu državnih institucija, najčešće u cilju ostvarivanja svojih materijalnih, političkih i drugih interesa“.



„Za njih, kao i za njihove mentore, poruka je jedna: u Podgorici, isto kao i u Berlinu, Briselu, ili Ljubljani, ili bilo kom drugom evropskom gradu, vlast se osvaja na izborima“, poručio je Đukanović.



On je rekao da su istovremeno, za ogromnu, autentičnu većinu u civilnom sektoru, koja rad vlasti sagledava na kritički, argumentovan i principijelan način, vrata bila i uvijek će biti otvorena.



„Jer to je svuda i uvijek bila uloga civilnog društva - da ukaže na probleme, i da pozove na njihovo zajedničko rješavanje. To je posebno važno za zemlje nevelikih kadrovskih potencijala kao što je Crna Gora“, rekao je Đukanović.



Đukanović je pozdravio uslovni datum za otpočinjanje pregovora sa Makedonijom i Albanijom.



„Ali bilo bi daleko bolje da su ti pregovori počeli danas. Znamo to iz našeg iskustva. Jer, sve reforme na kojima EU insistira, sprovode se mnogo kvalitetnije i efikasnije kroz pregovarački proces, u saradnji sa EU partnerima“, ocijenio je Đukanović.



On smatra da bi zbog toga bilo dobro u što skorijem vremenu započeti formalne pregovore sa svim zemljama Zapadnog Balkana.



Šef crnogorske diplomatija, Srđan Darmanović, smatra da EU mora da promoviše i podrži pridruživanje Zapadnog Balkana na što pozitiviniji način.



„Ne želimo ništa džabe, ne želimo da budemo nagrađni, da nas prihvate samo zbog geopoliitčkih razloga. Ipak sve to treba uzeti u obzir prilikom odlučivanja. To je zajendički posao. EU i Crna Gora su zajedno u ovoj priči“, rekao je Darmanović.



Prema njegovim riječima, Crna Gora je lider u evroskim integracijama, ali je i zainteresovana da cijeli Zapadni Balkan ide u istom pravcu.



"Zainteresovani smo i da se zadrži princip regate. Oni koji su rade bolje treba i brže da napreduju, al ne treba zaboraviti ostale", poručio je Darmanović.



Bivša premijerka Hrvatske, Jadranka Kosor, rekla je da EU nije savršena, niti idelana.



„Ali je najbolje što imamo na ovom kontinentu“, rekla je Kosor napominjući da je Hravstka imala najteže i najduže pregovore, ali da je od pet godina članstva u EU imala koristi.