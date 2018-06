U predizbornoj kampanji u Meksiku ubijena 133 političara

Tokom kampanje pred izbore koji se u nedelju održavaju u Meksiku, ubijena su 133 političara, rečeno je agenciji AFP u Institutu za analize Etelekt.



Među žrtvama je 20 kandidata i 28 političara koji su planirali kandidature za opšte izbore zakazane za 1. jul.



"Najmanje 71 odsto napada je bilo na lokalne zvaničnike ili kandidate za izbore", rekao je direktor Etelekta Ruben Salasar.



Na prethodnim izborima 2012. godine ubijeno devet političara i jedan kandidat.



Predsednički kandidati u Meksiku održali su poslednje skupove uoči izbora, na kojima je favorit levičar Andres Manuel Lopes Obrador.



Meksikanci pored predsednika, glasaju za poslanike i lokalne vlasti.



To će biti predizborna kampanja s najtežim posledicama do sada u Meksiku, zemlji koja je prošle godine zabeležila i rekordnih 25.339 ubistava.



Rat koji je 2006. godine pokrenula vlada Felipea Kalderona (2006-2012) protiv bandi je doveo do toga da su se razbile u manje i postale veoma nasilne.



Kriminalci ne oklevaju da se "oslobode političara koje ne mogu kontrolisati", izjavio je Salasar AFP-u.