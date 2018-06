Đukanović: Crna Gora nije teren za eksperimentisanje

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocijenio je da smjene u Javnom servisu kao i izjava Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana da je zabrinut zbog političke kontrole medija i javnog sektora u Crnoj Gori, neće uticati na evropske integracije Crne Gore:

''Prije svega mislim da to ne može i neće uticati na tempo puta Crne Gore ka EU. Svima u Crnoj Gori, a i onima koji se bave Crnom Gorom treba malo više udubljenosti i više informacija da bi razmijeli suštinu procesa koji se odvija''- kazao je Đukanović u Podgorici i dodao da svi žele da Crna Gora ostvari do kraja svoje planove na evropskom putu.

Cijelu svoju istoriju, dodao je Đukanović, Crna Gora je živjela izvan EU.

"Ja sam ubijeđen da Crna Gora može da ostvari svoj cilj, a to je da dostigne evropski kvalitet života i kao članica EU i ukoliko se kojim slučajem dogodi da usljed kontroverzi kojima danas prisustvujemo EU odluči da uspori ili čak sasvim zaustavi proces daljeg ujedinjenja Evrope. Mi moramo biti spremni i za jednu i za drugu soluciju a bićemo spremni ako budemo odgovorno radili na stvaranju pretpostavki da obezbjedimo uslove za evropski kvalitet života u Crnoj Gori. Jako je važno da svi, i mi ovdje i posebno naši partneri shvate da ni Crna Gora ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati, nije teren na kojem možete propisivati šta je obavezno primijeniti a šta treba gledati kroz naočari koje vam sugeriše neko sa druge međunarodne adrese. Ovdje žive vrlo ozbiljni i ljudi odgovorni prema sebi", naveo je on.

Dodaje da je CG odlucna da primijeni zakone za koje EU kaže da su kompatibilni evropskom zakonodavnom sistemu.

"Znači, primjenjivaćemo te propise jer je to u našem interesu, makar se to ne dopadalo nekome na domaćim ili relevantnim međunarodnim adresama. Naš cilj je da ovdje stvaramo pretpostavke za evropski kvalitet života a kojim tempom ćemo, i da li ćemo uopšte, kao zemlje Zapadnog Balkana, dočekati svoju šansu da postanemo dio ujedinjene Evrope, mi bi željeli, ne zato što imamo iluziju kako ćemo ulaskom u EU dobiti neki novac koji će kompenzirati naš nerad i neznanje, to je pogrešna percepcija stvari. To je percepcija na nekim međunarodnim adresama koje valjda misle da ovdje žive drugorazredni ljudi koje treba stalno opominjati tako što ćemo im propisivati formule života” kazao je Đukanović.

On je komentarisao i sve češće iz redova bliskih vlasti stižu poruke da Crnoj Gori navodno više nije cilj EU:

''Sa EU razgovaramo kao Evropljani i snažno vjerujemo da je vazno da i Evropa mora biti ujdedinjena, jer u suprotnom će izgubiti trku sa Rusijom i Kinom “ kazao je on.

Podsjetimo, evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han u ponedeljak je porucio da su vrata Evropske unije otvorena za zemlje Zapadnog Balkana istakavši da kandidati moraju prije svega biti svjesni da bez vladavine prava nema napretka na evropskom putu.

Han je izrazio posebnu zabrinutost zbog političke kontrole medija i nevladinog sektora u Crnoj Gori, podsjećajući da su sloboda medija i izjašnjavanja osnovna prava u EU.

On je Istakao je da to što je neka zemlja članica NATO nije garancija za dobijanje "zelenog svijetla" za članstvo u EU, kao što nije dovoljno da neka zemlja bude treirana kao "sidro stabilnosti u regionu".