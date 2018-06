Macron upozorio na rizik od eskalacija zbog iranskog sporazuma

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je na rizik od eskalacije oko iranskog nukleranog sporazuma nakon što je Teheran najavio povećanje kapaciteta za obogaćivaje uranijuma, čime je izvršen dodatni pritisak na Evropljane koji nakon povlačenja SAD iz sporazuma pokušvaju da spasu ovaj ugovor.

Na press konferenciji sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Parizu Macron je pozvao "sve da stabilizuju situciju i da ne popuste i pređu u eskalciju koja bi vodila do samo jedne stvari-konflikta".

Natanyahu je međutim rekao da će iranski nuklerni sporazum kojeg EU pokušava da očuva na kraju biti uništen pod teretom ekonomskih sila i da "nema potrebe da Francuska izađe iz njega".

Iran je ranije danas obavijestio nuklearnu agenciju Ujedinjenih nacija IAEA da će povećati svoje kapacitete za obogaćivanje uranijuma u okviru granica postavljenih sporazumom sa svjetskim silama iz 2015.



Izrealski premijer Benjamin Netanyahu nije iznanađen najavom da će Iran nastaviti sa obogaćivanjem uranijuma. Kako je rekao, Iran to čini da bi uništio Izrael.

"Ajatolah Hamnei, iranski vrhovni vođa, iznio je prije dva dana namjeru da uništi državu Izrael. Juče je objasnio kako će to da postigne: neograničenim obogaćivanjem uranijuma da bi se napravio nuklearni arsenal", rekao je Netanyahu u snimku koji je objavljen na društvenim mrežama.



Hamnei je na Twitteru Izrael nazvao "malignim kancerogenim tumorom" koji treba "iskorijeniti".

Istovremno je ranije u utorak ministar Israel Katz je pozvao na osnivanje vojne koalicije protiv Irana.

Ministar odbrane Izraela, Avigdor Lieberman ocenio je da je saopštenje iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija da je naredio pripreme da se poveća kapacitet za obogaćivanje uranijuma "znak histerije i panike u iranskom rukovodstvu".

"To je odgovor na najavu Peugeota da će suspendovati svoju aktivnost u Teheranu. Kada takva korporacija najavi da napušta Iran zbog sankcija to je vrsta signala za čitavu poslovnu zajednicu, za sve investitore i to nije marginalna kompanija. Ta kompanija je jedan od stubova evropske ekonomije tako da se Iran plaši da će evropski investitori napustiti njegovu teritoriju", rekao je Lieberman.