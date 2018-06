Conte traži reviziju sankcija Rusiji, obaveznu raspodjelu migranata u EU

Novi italijanski premijer Giuseppe Conte pozvao je u utorak u Senatu da se sankcije Evropske unije protiv Rusije "revidiraju".



"Mi se zalažemo da reviziju sistema sankcija," rekao je Conte pred italijanskim Senatom u govoru nakon kojeg će se suočiti sa glasanjem o povjerenju.

"Mi smo pristalice otvaranja ka Rusiji koja je prethodnih godina pojačala svoju međunarodnu ulogu u raznim geopolitičkim krizama ", kaže Conte, dodajući

da je Rusija važan ekonomski partner Italije.

Novi italijanski premijer je takođe reafirmisao posvećenost Italije NATO-u.



"Želimo prije svega da izrazimo naše uvjerenje u pripadnost naše zemlje NATO-u, sa SAD kao privilegovanim partnerom", poručio je Conte.

Kaže da je "Evropa naša (italijanska) kuća" kao i da želi "jaču ali i pravedniju Evropu".



Na temu migracija, jedne od ključnih na izborima, Conte je izjavio da Italija želi "automatski" i "obavezni" sistem repatrijacije tražilaca azila.



"Snažno ćemo zahtijevati usvajanje Dablinskih propisa da bismo ostvarili efektivno poštovanje jednake podjele odgovornosti i dobili automatske sisteme obavezne repatrijacije tražilaca azila", naveo je on.

"Prvi lakmus test za naš novi način dijaloga sa EU biće pitanje migracije", kaže i dodaje:

"Menadžment sa prilivom migranata do sada je bio neuspjeh: Evropa je dozvolila sebično zatvaranje granica mnogim državama, tako da je to bio ogoman teret na našu zemlju i sa troškovima i teškoćama", konstatovao je Conte.



Govoreći o ekonomiji, rekao je da Italija namjerava da smanji svoj ogromni javni dug, ali da to želi da učini putem rasta a ne uz mjere štednje.



Italijanski javni dug, odmah iza grčkog po značaju u eurozoni, "danas je održiv ali ga treba smanjiti u perspektivi ekonomskog rasta", rekao je Conte.



Conte, šef prve populističko desničarske vlade u zemlji osnivaču EU, izjavio je da razliku u rastu između Italije i Evrope treba smanjiti i da je to "cilj vlade".