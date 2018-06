Historijski muzej BiH: Izložba i koncert kao podrška izbjeglicama

U Historijskom muzeju BiH danas se otvara izložba "The Balkan Route" (Balkanska ruta), u kombinaciji sa izložbom fotografija iz projekta "People of Sarajevo".



"Balkanska ruta"' je izložba 44 fotografije Marka Đurice koje prikazuju svakodnevne borbe i kršenja ljudskih prava s kojima su suočeni izbjeglice, migranti i azilanti s Bliskog istoka, na putu ka boljem životu.



"Projekt Imrane Kapetanović 'People of Sarajevo' govori priče o Sarajevu podsjećajući da postoje divni ljudi koji rade divne stvari u ovom gradu. Izložene fotografije će prikazati izbjeglice koje su se našle u Sarajevu", navode organizatori izložbe.



Izložba je dio događaja "Izbjeglice, dobro došle (Refugees welcome)" u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg će biti upriličen koncert podrške Dubioze kolektiva i Helem nejse.



U najavi se dodaje da će se u Sarajevu 7. juna balkanski lideri sastati da bi razgovarali o suradnji s ciljem 'rješavanja problema granične sigurnosti'.



"Obaveza vlada u regionu, EU, UN i drugih međunarodnih i državnih tijela je da obezbijede siguran i legalan prolazak svake osobe koja je prinuđena da napusti svoj dom zbog rata, nestabilnosti, degradacije životne sredine ili ekonomske opresije; da osiguraju da svaka osoba ima pravo da legalno zatraži azil; te da se obezbijede ljudska prava za one koji se danas nalaze na opasnoj ruti", navode iz organizacije Civil Rights Defenders.