Slučaj 'državni udar': Širokov demantovao Sinđelićeve tvrdnje

Glavnooptuženi u slučaju "državni udar" Eduard Širokov (Šišmakov) izjavio je pred tužilaštvom u Moskvi da su netačne sve tvrdnje svjedoka saradnika Aleksandra Saše Sinđelića i crnogorskog Specijalnog tužilaštva o navodnoj nasilnoj promjeni crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, te istakao da nikada nije bio u Crnoj Gori.

Širokov je rekao da su Tužilaštvo Crne Gore i Sinđelić izmislili njegov susret sa svjedokom saradnikom u septembru 2016. godine u Moskvi, navodi se u njegovoj pisanoj izjavi koja je dostavljena crnogorskim medijima.

On kaže da Sinđeliću nikada nije dao bilo kakav novac, telefone ili drugu tehniku, niti je učestvovao u dešavanjima za koja ga optužuje tužilaštvo.

Širokov ističe da nikoga od uhapšenih ne poznaje, niti je ikada bio u Crnoj Gori, te da nije kontaktirao ni sa jednim crnogorskim državljaninom po pitanju izvršenja krivičnih ili bilo kojih protivpravnih djela, uključujući terorizam i ubistvo predstavnika vlasti Crne Gore.

On navodi da se za sve vrijeme poznanstva sa Sinđelićem, od 2015. godine, susreo samo dva puta - jednom u Moskvi i jednom u Beogradu, dodajući da je s njim razgovarao samo o pitanjima ravnogorskog pokreta u Srbiji.

Širokov je u izjavi pred tužilaštvom u Moskvi posebno istakao da nikada nije ni sam, niti sa Vladimirom Nikolajevičem, osnivao na teritoriji Crne Gore, Srbije ili Rusije kriminalne ogranizacije, niti je učestvovao u njihovoj djelatnosti.

On tvrdi da nikada nije vrbovao ljude, pa ni one koje krivično gone nadležni ograni Crne Gore uključujući Aleksandra Sašu Sinđelića, Bratislava Dikića, Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića, Miloša Jovanovića, Kristinu Hristić, Mirka Velimirovića, Branku Milić, Milana Dušića, Dragana Maksića, Srboljuba Đorđevića, Aleksandra Čurovića, Aleksandra Aleksića, Nikolu Đurića, Sinišu Ćetkovića, Dejana Stanojevića, Miloša Aćimovića, Ivicu Matića i Pericu Andrića.

"Nikoga od njih, osim Saše Sinđelića, ne poznajem. Ni sa kim od njih se nikada nisam vidio niti sa njima komunicirao. Nikome od ovih osoba nikada nisam izdavao naređenja. Nisam planirao nikakva krivična djela, uključujući terorizam i ubistvo predstavnika najviših vlasti Crne Gore. Takođe, nikada nisam namjeravao da učestvujem u krivičnim djelima", ističe Širokov.

On dodaje da nikada nije slao u Crnu Goru, niti u Podgoricu na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine nikakva lica da dobiju oružje i municiju za izvršenje krivičnih djela.