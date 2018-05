Umro Philip Roth dobitnik Pulitzerove nagrade

Slavni američki pisac Philip Roth, dobitnik Pulitzerove nagrade za roman „Američka pastorala“, umro je u utorak u dobi od 85 godina, objavili su američki mediji.

Rođen 1933. godine u Newarku (New Jersey) u porodici američkih Jevreja srednje klase porijeklom iz Galicije, Roth je u svojim djelima često tematizirao neuroze i opsesije jevrejskih intelektualaca u Sjedinjenim Američkim Državama.

Odbijao je da ga karakterišu kao jevrejsko-američkog pisca.

"To nije pitanje koje me interesuje. Ja znam tačno šta znači biti Jevrej i to zaista nije interesantno" rekao je u intervju za The Guardian 2005.

"Ja sam Amerikanac" dodao je.

Neki kritičari su govorili da Rothove novele predstavljaju njega samog kao samomrzećeg Jevreja koji ide na ruku negativnim stereotipima ili generalnom predstavljanju Jevreja u negativnom svijetlu.

On sam se prisjećao negativnog prijema na jednom simpozijumu na New York Yeshiva Univerzitetu 1962 kao, kako je rekao, " najneprijatnijem javnom obračunu u mom životu."

Napisao je više od 30 romana i zbirki priča. Dobitnik je brojnih nagrada, a decenijama se nalazio na užem popisu kandidata za Nobelovu nagradu za književnost.

Među njegovim istaknutijim djelima je politička trilogija koja obuhvata "Američku pastoralu", "Udala sam se za komunistu" (1998) i "Ljudska ljaga" (2000).



Tokom karijere objavio je više od 30 knjiga, a pisanjem beletristike prestao je da se bavi 2009. godine.

Tri puta je dobio nagradu PEN-a Faulkner, 1994., 2001. i 2007. Roth je takođe primio Nacinalnu medalju za umjetnost u Bijeloj kući 1998. a 2011. i predsjednik Barack Obama nagradio ga je takođe u Bijeloj kući Nacionalnom medaljom za humanost.

Veći dio živata predavao je komparativnu književnost na Univerzitetu Pennsylvania, a sa predavanjem je prestao 1992. kao istaknuti profesor književnosti na New York Hunter koledžu.