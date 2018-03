Spomen-ploča na Mostu Suade i Olge odnesena je na restauraciju

Spomen-ploča na Mostu Suade i Olge na Vrbanji nije nestala, već je odnesena na restauraciju.

Iz Gradske uprave Grada Sarajeva su naveli kako je zbog dotrajalosti i oštećenja privremeno skinuta i da će biti vraćena krajem ovog mjeseca.

Istakli su i kako su za te svrhe izdvojena značajna sredstva, ali da će nakon obnove spomen-ploča biti dostojna ove dvije heroine grada.



Suada i Olga, Dubrovčanka i Sarajka, poginule su 5. aprila 1992. godine na tadašnjem Vrbanja mostu.

Ubio ih je srpski snajperista, a most je prvobitno preimenovan u "Most Suade Dilberović", da bi mu poslije promijenili ime u "Most Suade i Olge".