Evropa se smrzava na temperaturama i do -30C

Talas sibirske hladnoće od zahvatio je čitav evropski kontinent, gdje je za tri dana najmanje devetoro ljudi poginulo ili umrlo od hladnoće.



Tri beskućnika su nađena mrtva u Francuskoj gdje se temperatura uz sjeveroistočni vjetar spustila na minus deset stepeni, sa subjektivnim osećajem do -18.

Francuske vlasti su obezbijedile više od 3.000 mjesta za beskućnike u prihvatnim centrima, dok meteorolozi predviđaju da će utorak i srijeda biti najhladniji dani ove zime.



Belgijski meteorolozi predvideli su temperaturu do - 15 u noći između srijede i četvrtka, dok je danas bilo oko minus deset.



U Švajcarskoj je u Alpima izmereno i do -28,3 stepena, dok je temperatura u mjestima ispod 1.000 metara nadmorske visine u prosjeku bila -15,6 stepeni, u Ženevi danas minus četiri, a u Bernu minus osam stepeni.



U Rimu je pao snijeg prvi put od februara 2012. godine što je poremetilo gradski saobraćaj. Škole su danas bile zatvorene. Jedna fudbalska utakmica je u nedjelju otkazana u Torinu zbog hladnoće.



U Njemačkoj se očekuje do -20, a na nekim planinama do -27 stepeni. Tamošnji mediji su preneli da će berlinske vlasti imati puno posla s gradskim beskućnicima kojih ima oko 3.000.



U Austriji, kod Salcburga, danas je bilo -23 stepena. Dunav je djelimično zaleđen, a vlasti su upozorile da je opasno ići na klizanje po rijeci.



U Sofiji je danas izmjerena temperatura od minus sedam. Meteorolozi su izdali "crveni meteo alarm" na dva područja na jugu Bugarske, u blizini granice Grčke.



Hrvatska je takođe pogođena hladim talasom sa temperaturom do -20 na Velebitu, dok je u Zagrebu bilo minus deset stepeni. Mnoge škole su danas zatvorene, dok je saobraćaj u glavnom gradu Hrvatske bio poremećen.



Snijeg je stigao i do istoka Engleske i u Velikoj Britaniji će ova sedmica biti najhladnija od početka zime.



U Stokholmu je danas bilo minus pet, a na višim plainima i -20 stepeni Celzijusa.



U Švedskoj su od petka uveče stradale četiri osobe, i još dvije u Baltičkim zemljama.



Talas hladnoće nazvan "Sibirski medvjed" pogodio je Rusiju temperaturom od -14 do -24 stepena Celzijusa.

Sa druge strane na Islandu je jutros temperatura iznosila oko 8°C, dok je istovremeno na području središnje Skandinavije bilo -38°C, što čini razliku od 46°C na približno istim geografskim širinama.



Na Islandu su jutros izmjerene više temperature zraka od Španije, sjeverne Grčke, pa čak i od dijelova sjeverne Afrike.