Mektić upozorava na Iranski kulturni centar kojeg podržava vlast u RS

Ministar bezbjednosti BiH, Dragan Mektić upozorio je da BiH prijeti novi bezbjednosni izazovi poput novog talasa migranata za šta BiH, kako kaže, nije spremna.

On je takođe upozorio da u Republici Srpskoj pod izgovorom Iranskog kulturnog centra djeluje iranska obavještajna služba koju entitetska Vlast podržava.



"Sve što ne valja čitavom svijetu evo sjatilo se ovdje i dolazi kod ove vlasti, a njima odgovara i njima su to braća i tako dalje. Ja tvrdim da su Iranci prešli na jednu perfidniju metodu i da pod firmom Iranskog kulturnog centra i škole koju imaju ovdje žele da ostvare svoje ciljeve. I došli u Banjaluku da ih ostvaruju. To su klasični iranski obavještajci koji još uvijek nisu digli ruke od Bosne i Hercegovine," ocijenio je Mektić na pres konferenciji održanoj u Banjaluci.



Ministar sigurnosti procjenjuje da se tek očekuje veliki broj izbjeglica sa Bliskog istoka, a Bosna i Hercegovina nije pripremljena na taj izazov naročito zbog nedovoljne saradnje sa zemljama okruženja.



"Moramo proširivati naše kapacitete. Nisam siguran da ćemo tako brzo naći rješenje. Izlazimo iz zime pritisak će biti sve veći i veći i umjesto dosadašnjeg broja izbjeglica koji su ulazili u BiH dolaziće mnogo veći broj. Odmah da kažem prisutan je i organizovani kriminal prije svega kroz krijumčarenje I trgovinu ljudima."