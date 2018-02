Sakašvili neće tražiti politički azil u Poljskoj

Bivši predsjednik Gruzije, sada ukrajinski oporbenjak, Mihail Sakašvili deportiran je jučer iz Ukrajine i neće tražiti azil u Poljskoj koja ga je primila u okviru sporazuma o vraćanju nelegalnih imigranata.

Sakašvili je isključio i da bi ga poljske vlasti mogle izručiti Gruziji u kojoj je osuđen na tri godine zatvora zbog zlouporabe položaja, javila je poljska televizija Polsat.

"Trenutno sam pod zaštitom poljske policije. Razgovarao sam sa rukovodstvom poljskog MUP-a, zvali su me telefonom kada sam bio na zračnoj luci u Varšavi. Neću tražiti politički azil u Poljskoj", kazao je danas Sakašvili ukrajinskoj televiziji Newsone.

Sakašvili je rekao da ga poljske vlasti neće izručiti Gruziji u kojoj je u odsustvu osuđen na tri godine zatvora zbog zlouporabe vlasti i pomilovanja policajaca optuženih za ubojstvo bankara.

On je bio predsjednik Gruzije od 2004. do 2013., a 2015. je postavljen za guvernera ukrajinske regije Odesa. Na to mjesto je podnio ostavku 2016. žaleći se da središnje vlasti ometaju njegovu borbu protiv korupcije.

Sakašviliju je nakon odlaska iz Gruzije oduzeto ukrajinsko državljanstvo, a vlasti ga optužuju da je od bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukoviča primio pola milijuna dolara da organizira prosvjede i sruši aktualnog predsjednika Petra Porošenka.