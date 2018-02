Zaev: Sve za rešenje spora s Grčkom, ali ne po svaku cenu

Vlada Makedonije će uraditi sve za rešenje spora s Grčkom oko naziva Makedonije, ali ne po svaku cenu, izjavio je danas premijer Makedonije Zoran Zaev, prenosi Beta.



"Rešenje spora mora da garantuje identitet i dostojanstvo obeju strana. Uradićemo sve da nađemo rešenje ovog gorućeg 25-godišnjeg problema, ali ne po svaku cenu", rekao je Zaev novinarima.



Premijer je ponovio stav Vlade da je prihvatljivo da se nazivu Makedonije doda geografska odrednica.



"To se zasniva na unutrašnjoj debati koju smo imali u Makedoniji. Dostojanstvo i identitet su važni, i uveren sam da Makedonija konsensusom može da nađe rešenje tog pitanja u interesu budućnosti integracije u NATO i EU", rekao je on.



Na pitanje da li rešenje spora obuhvata i promenu Ustava Makedonije, Zaev je rekao da ne vidi tu potrebu.



"To su stavovi Grčke, a Makedonija ima drugačije stavove. Makedonija je promenila Ustav 1993. i to je bio veliki korak. Sada radimo na tome da dokažemo da Makedonija nema nikavih aspiracija, iredentističkih pobuda", rekao je on.



Zaev je istakao da je veoma važno da Makedonija u tome uspe, i da mu je drago što ima prijateljske odnose s Grčkom.



"Svakako postoje radikalne strukture i ovde, i u Grčkoj, ali treba da uradimo sve da se nađe rešenje", rekao je premijer.



Zaev je dodao da je njegov sastanak s premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom krajem januara u Davosu bio "informativnog karaktera", da je on čuo grčke stavove, a Cipras makedonske.



Zaev je istakao da ipak ostaje da se pregovarački proces nastavi uz posredovanje specijalnog izaslanika UN, američkog diplomate Metjua Nimica.



Po rečima Zaeva, nastaviće se sastanci pregovaračkih timova, jer, kako je rekao, "nema mnogo vremena i treba brzo da se deluje".



Zaev je najavio da se pregovori nastavljaju sledeće sedmice susretom ministara spoljnih poslova sa Nimicom.



Povodom najave šefa grčke diplomatije Nikosa Kocijasa da Grčka priprema nacrt sporazuma s Makedonijom, Zaev je rekao da je Makedonija spremna da sve što postoji iskoristi kao mogućnost za rešenje, i da spor Atina-Skoplje treba da se zaključi međunarodnim sporazumom.