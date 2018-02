FBD: Vulinov poziv C. Gori neprimeren spoljnoj politici Srbije

Forum za bezbednost i demokratiju (FBD) ocenio je danas da je poziv srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina Crnoj Gori da ne šalje svoje oficire u sastav misije KFOR na Kosovu bez prethodnog dogovora sa Beogradom, "neprimeren principima proklamovane spoljne politike Srbije", prenosi Beta.



Forum je u saopštenju ocenio i da Vulinova izjava "ne doprinosi ni bezbednosnim interesima srpske manjine na Kosovu".



"Srbija do sada ni od jedne države čije su snage upućivane u KFOR nije tražila da za to prethodno pitaju Beograd, pa to ne priliči da se traži ni Crnoj Gori, koja više nije u istoj državi sa Srbijom zbog čije je nekadašnje politike na Kosovu i sama trpela posledice i bombardovanja", piše u saopštenju.



FBD je dodao da je Vulinova izjava posebno "diskutabilna" u kontekstu sutrašnjih lokalnih izbora u Crnoj Gori u kojoj kako se navodi, "poslednjih dana protivnici evroatlantske i nezavisne Crne Gore ponovo dižu glavu i svojevrsnim apelima na nadnacionalno-pravoslavno pomirenje u osnovi rade na podrivanju stabilnosti te zemlje".



Ministar obrane Srbije Aleksandar Vulin je ranije danas zatražio da Crna Gora ne šalje oficire na Kosovo jer o tome nije pitala Srbiju, i jer će time ugroziti odnose s njom, kao i stabilnost Balkana.

Savet za odbranu i bezbednost Crne Gore je utvrdio predlog Odluke o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u misiji KFOR na Kosovu. Predviđeno je angažovanje dva štabna oficira, od kojih će jedan biti u Komandi misije u Prištini, a drugi u Regionalnoj komandi misije u Skoplju.