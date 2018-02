Beograd Prištini: Dijaloga neće biti do kraja februara

Pregovarački tim Srbije demantovao je jutrošnju najavu šefa delegacije Kosova u tehničkom delu dijaloga sa Srbijom, Avnija Arifija, da će se taj dijalog nastaviti krajem februara.



U pregovaračkom timu Beograda je Agenciji Beta rečeno da "dijaloga sigurno neće biti krajem februara" jer "još čekamo zapisnike sa uviđaja posle ubistva Olivera Ivanovića" u Mitrovici polovinom januara.



"Nećemo prihvatiti da dijalog zakazuje Arifi. On je nov u dijalogu, i verovatno ne zna i treba da nauči kako se dijalog zakazuje", rečeno je u pregovaračkom timu Beograda.



Arifi, šef delegacije Kosova u tehničkom delu tog dijaloga je rekao za prištinsku agenciju Telegraf da "tačnog datuma još nema, ali krajem februara će započeti dijalog Kosovo-Srbija".



Arifi je na toj dužnosti od polovine januara, a on je i šef kabineta premijera Kosova Ramuša Haradinaja.



Dijalog je posle prekida od skoro dve godine, trebao da se nastavi 16. januara, ali do toga nije došlo pošto je upravo tog dana u severnom delu Mitrovice ubijen lider Građanske inicijative SDP, Oliver Ivanović, te je delegacija Srbije odbila da učestvuje u dijalogu.



Politički deo dijaloga trebalo bi da vode predsednici Kosova i Srbije, Hašim Tači i Aleksandar Vučić.