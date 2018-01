Ban Kardin (Ben Cardin), član Odbora za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država, u intervjuu za RSE poziva Beograd i Prištinu da uprkos šoku posle ubistva Olivera Ivanovića nastave pregovarački proces. Ukoliko bi došlo do blokade dijaloga, kaže on, bila bi to pobeda onih koji koriste teror za ispunjavanje svojih ciljeva.