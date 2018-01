Vlada češkog premijera Babiša bez poverenja parlamenta

Manjinska vlada lidera ANO, milijardera optuženog za mahinacije sa evropskim dotacijama Andreja Babiša nije danas, kako se i očekivalo, dobila poverenje češkog parlamenta pošto je za nju danas glasalo samo 78 Babišovih poslanika a ostalih 117 protiv.



To je tek treća vlada u istoriji Češke koja nije dobila poverenje Poslaničkog doma ali nastaviće da vlada u ostavci dok predsednik Češke Miloš Zeman ne poveri, kako je kazao ponovo Babišu, mandat da sastavi novu tog puta verovatno koalicionu vladu, prenosi Beta.



Osam stranaka koje su uz Babišovu ANO ušle u parlament na oktobarskim parlamentarnim izborima odbile se da uđu ili podrže vladu na čijem čelu bi bio premijer optužen za dobijanje dva miliona evra od Evropske unije na prevaru i Babiš je sastavio manjinsku vladu, spreman da vlada u ostavci, uveren da će nakon nekoliko nedelja ili meseci neka od stranaka popustiti.



"Izgubili smo tri meseca nakon izbora. Premijer bi što pre trebalo da podnese ostavku. Očekujem od predsednika da se suzdrži političkih odluka dok ne bude jasno kakav će imati politički mandat", kazao je nakon glasanja lider konzervativne Gradjanske demokratske stranke Petr Fiala.



Zemana čeka drugi krug predsedničkih izbora 26. i 27. januara a nije uopšte izvesno, kako je izgledalo pred prvi kurg da će Zemanu Česi dati poverenje da ponovo, narednih pet godina stoji na čelu Češke.



Zemanov portparol Jirži Ovčaček kazao je nakon glasanja da će Zeman, kako je i obećao ponovo za premijera imenovati Babiša bez obzira na optužbe češke policije i Evropske službe za suzbijanje preavara OLAF, da je dva miliona evra dobijeno na prevaru, tako što je farma Rodino gnezdo izdvojena iz Babišovog holdinga Agrofert kako bi dobila dotacije za male i srednje firme a nakon pet godina koliko EU kontroliše dotirani projekt u Agrofert je vraćena.



Odbor za mandate i imunitet Poslaničkog doma parlamenta preporučio je danas poslanicima da Babišu i predsedniku poslaničkog kluba ANO Jaroslavu Faltineku ukinu imunitet i izruče ih policiji koja ih krivično goni, o čemu će poslanici u plenumu glasati sutra.



Babiš je sam danas zatražio od parlamenta da mu ukine imunitet i dopusti mu da se pred sudom brani od optužbi za mahinacije sa evropskim novcem.



"To je zavera koju je organizovala mafija koja je ovde krala milijarde a ja im smetam. To je svinjarija po političkoj narudžbini. Nakon 10 godina neko se seti nekakvog Rodinog gnezda. Naravno da ćemo tražiti da nam ukinu imunitet", kazao je Babiš.