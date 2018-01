Bivši oficir Vojske RS deportovan iz SAD u BiH

Bivši oficir Vojske Republike Srpske Jovo Asentić deportovan je iz Čikaga u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da je lagao američke imigracione vlasti o njegovoj ulozi u ratu 90-ih godina prošlog veka u BiH, saopštila je američka Služba za imigracije i strance (ICE).



Asentić je u ponedeljak deportovan iz SAD u BiH, preneli su danas mediji u BiH, dodajući da su američke vlasti 2006. godine otkrile da je on u nekoliko navrata lagao o svojoj ulozi tokom rata u BiH.



Nakon što su mu predočeni dokazi priznao je da je bio pripadnik Zvorničke brigade između 1992. i 1996. godine, a odluka o njegovoj deportaciji doneta je u januaru 2016. godine.



On je osumnjičen da je tokom jula 1995. kao visoki oficir bio zadužen za blokiranje jednog od izlaza iz Srebrenice, tokom napada srpskih snaga na zaštićenu zonu pod kotrolom UN.



Sudija za imigraciju izjavio je da su Asentićeve lažne izjave "izuzetno ozbiljne", s obzirom na to da je lagao iz straha od zabrane dolaska u SAD, ali i zbog toga što je laž bila u kontekstu njegove vojne službe za vreme rata u BiH.



U decembru 2017. vlada SAD optužila je Olivera Dragića (42) za imigracione prevare prošle godine, jer u pristupnim papirima za boravak u toj zemlji nije naveo da je učestvovao u ratu u Srebrenici 1995. godine.



Tužioci kažu da je Dragić, iz Barbertona u prigradskom mestu Akron, dao lažne izjave o svojoj ulozi u ratu 90-ih pri prijavljivanju statusa izbeglice u SAD.