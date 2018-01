Ivanić: Zakon o Danu RS niko nije osporio

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas u Banjoj Luci da Zakon o Danu RS niko nije osporio i stoga on važi i treba ga poštovati.

"Sadržajno je 9. januar dan nastanka RS, jer se tada to desilo, a i formalno-pravno je to dan RS, pa i oni koji to ne uvažavaju trebali bi bar poštovati pravnu normu. Koliko znam ovaj zakon niko nije osporio i dok je takav treba da bude poštovan, pa i od onih koji se s tim datum ne slažu", rekao je Ivanić novinarima.

Ponovio je da će i ove godine učestvovati u obilježavanju 9. januara te "da RS i srpski narod ima pravo da to čini".

Ivanić će danas u Banjoj Luci, u okviru obilježavanja Dana RS, položiti vijence na spomen obilježje borcima proteklog rata i palih boraca Narodnooslobodilačkog rata (NOB).