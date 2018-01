Mesić: Vens-Ovenov plan najodgovorniji za etničko čišćenje u BiH

Nekadašnji predsednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da je za etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini najodgovorniji Vens-Ovenov plan. Mesić je rekao i da pred Haškim tribunalom nije svedočio ništa lično o haškom osuđeniku Slobodanu Praljku koji je izvršio samoubistvo u haškoj sudnici.

"Za etničko čišćenje BiH najodgovorniji je Vens-Ovenov plan, jer je predviđao prostore za Hrvate, Bošnjake i Srbe, pa je od tog plana nastupilo najžešće etničko čišćenje", rekao je Mesić u emisiji "Nedeljom u 2" na Hrvatskoj radio televiziji, prenela je Hina.

Upitan da li je Hrvatska učestvovala u udruženom zločinačkom poduhvatu u BiH, kako stoji u haškoj presudi, Mesić je rekao da Hrvatski sabor nikada nije doneo odluku da vojska pređe hrvatsku granicu.

Na opasku da je u BiH bilo više hrvatskih brigada, odgovorio je da to mora da pita "one koji su takvu odluku doneli", dodavši da to nije bio on.

Naveo je da ga zbog svedočenja u Hagu napadaju "oni koji su pokušavali sakriti istinu" i da bi bilo dobro da se "prikaže" šta je govorio u sudnici.

"Kao svedok, u Hagu sam govorio ono što znam, govorio sam istinu", rekao je Mesić.

On je dodao da smatra da je Tribunal u Hagu odigrao pozitivnu ulogu, a kao negativnu stranu izdvojio je to što mu je bilo potrebno "dugo vreme" za donošenje odluka.

Upitan da li je prvi hrvatski predsednik po sticanju nezavisnosti Franjo Tuđman odgovoran za hrvatsko-bošnjački sukob tokom rata u BiH, Mesić je rekao da se na Tuđmanovu ulogu ne može gledati jednostrano.

Rekao je da je "na početku Hrvatska pomagala odbranu BiH", ali da je posle Vens-Ovenovog plana ta politika promenjena, pa je, iako je prvobitno "bila pozitivna", njemu postala neprihvatljiva.

"Da je bila prihvatljiva, ja bih ostao uz Tuđmana", rekao je Mesić, koji se s prvim hrvatskim predsednikom razišao sredinom 1994. godine.

Za današnje stanje u Hrvatskoj Mesić je rekao da se "događa jedna pošast", da se menja istorija i da je za to krivo obrazovanje, jer se "mladim ljudima nude falsifikati istorije".

Ocenio je da "ustašizacija ne da Hrvatskoj da diše" i da u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj postoje "čisti fašisoidi".

Za odnose Hrvatske sa Slovenijom i pitanje arbitraže oko granice okrivio je hrvatsku diplomatiju, navodeći da ona nije uradila posao kako treba.