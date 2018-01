Vlasi: Nije moguće poništiti Zakon o specijalnom sudu

Bivši visoki funkcioner Kosova Azem Vlasi ocenio je danas da kosovske vlasti nepotrebno stvaraju napetu situaciju pokušavajući da Zakon o Specijalizovanim većima stave van snage.



Vlasi, koji je dobar poznavalac kosovskih prilika, rekao je da bi zbog takvih postupaka Kosovo moglo da pretrpi velike štetne posledice.



"Očigledno da oni ne razmišljaju na posledice koje Kosovo može pretrpeti. To može dovesti do teške konfrontacije sa zapadnoevropskim zemljama i sa SAD. Zato su zemlje Kvionte juče upozorile (zbog napora da se naruši rada Specijalizovanih veća)", kazao je on za radio Kosovo 2.

Vlasi je izrazio uverenje da Skupštna Kosova neće poništiti taj zakon.



"Uveren sam da Skupština Kosova neće poništiti taj Zakon koji je sama donele 2015. Samo se stvaraju napetosti izmedju Kosova i zemalja Zapadne Evrope i SAD", rekao je on.



On je rekao da će Specijalni sud uskoro proraditi.



"Ovo su samo bespotrebne igre rečima. Čelnici ponavljaju iste teze kako bi ostali dosledni onome što su rekli, ali shvatiće da su pokrenuli nešto što nije moguće", rekao je Vlasi.



On je rekao da "Zakon o Specijalnom sudu ne može da se stavi van snage", navodeći da "taj zakon ima legalnu ustavnu osnovu koju je stvorila sama Skupština Kosova".



Države grupe Kvinte su juče još jednom izrazile duboku zabrinutost zbog tekućih napora na Kosovu da se naruši rad Specijalnog suda za zločine OVK.



U zajedničkom saopštenju ambasadora SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije na Kosovu navodi se da je Specijalni sud naročito važan deo posvećenosti Kosova vladavini prava i angažovanja na rešavanju zločina počinjenih na njegovom tlu.