Štajkovali ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

Ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) održali su jednosatni štrajk upozorenja, od deset do jedanaest sati, kojim žele upozoriti Vladu HNK da je potrebno početi dijalog o donošenju novog kolektivnog ugovora.

Kristina Bevanda, predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije HNK, rekla je kako su sindikati predali svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa novim kolektivnim ugovorom, a da su ostali bez ikakvog odgovora Vlade HNK.



"Nismo dobili ni negativan, ni pozitivan odgovor, ali izostanak odgovora smatramo negativnim odgovorom. Štrajkom želimo utjecati na nadležne strukture da otvore pregovore, da pokažemo svjesnost o ozbiljnosti situacije u zdravstvu, posebno lošem socijalnom i materijalnom stanju ljekara u našem kantonu", kazala je Bevanda.



Prvi zahtjev je poseban kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije, kakva je praksa i u drugim kantonima.



"Traži se i povećanje satnice s 2 KM, koliko je sada, na 2,6 KM, kao i povećanje koeficijenta za 1,2 za sve grupe ljekara, doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Tu je još nekoliko zahtjeva na koje pokušavamo utjecati ovim kolektivnim ugovorom, a tiču se socijalnog statusa doktora medicine i stomatologije u HNK", navela je Bevanda.



Rekla je kako su ljekari u HNK nezadovoljni svojim statusom, posebno kad vide kako se poboljšala pozicija njihovih kolega u drugim dijelovima države.



"Ljekari u HNK već deset godina nisu imali povećanje plaće ni za jednu marku, zbog toga je nezadovljstvo kulminiralo. Brojnost ovog skupa to i pokazuje, a on je organiziran za dva dana, možete misliti kako bi bilo da se duže spremao", naglasila je Kristina Bevanda.



Prema zvaničnim podacima već 320 ljekara otišlo iz Federacije BiH.



"Toliko ljekara ima u SKB Mostar, što znači da su odlasci toliki da se s lica Mostara ili Federacije izbriše cijeli jedan ovoliki kolektiv. To je ozbiljan problem, posebno jer mladi ljekari ne započinju svoje karijere ovdje, nego direktno s fakulteta idu u inozemstvo", upozorila je Kristina Bevanda.



Štrajk upozorenja koji se provodi u svim zdravstvenim institucijama u HNK će se nastaviti i u naredna dva dana, a o mogućem generalnom štrajku odlučivat će Skupština sindikata.