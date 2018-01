Darmanović: CG u EU prije 2025. godine

Crna Gora će u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) nastojati da dodatno afirmiše princip regate, saopštio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, i ocijenio da bi država prije 2025. godine mogla da postane članica Unije.

On je rekao da očekuje da će princip regate, odnosno ocjenjivanje država na osnovu ostvarenih rezultata, biti ohrabren u aprilskom izvještaju Evropske komisije (EK).



"Ohrabreni smo izjavom predsjednika EK Žan Klod Junkera da će EU biti brojnija nego što je sada. Smatram da možemo da postanemo članica i prije 2025. godine“, kazao je Darmanović u intervjuu agenciji MINA.



Smatra da u izjavi Junkera nije bilo precizirano da bi nove članice mogli biti primljene 2025. nego je intonirano da je proširenje EU moguće do te godine.



"Što se tiče navoda o paketu sa Srbijom, Crna Gora je zainteresovana da ta država i naši susjedi napreduju u evropskim integracijama. Nacionalni interes je da se naše komšije i partneri kreću u istom pravcu, jer će region biti stabilniji. Ali nastojaćemo da snažno afirmišemo princip da se svaka zemlja ocjenjuje prema sopstvenim rezultatima“, kazao je Darmanović.



On je rekao da ne vjeruje ni u kakve vještačke pakete i da svako vještačko zadržavanje pojedinih zemalja da čekaju ostale nije dobro za bezbjednost Zapadnog Balkana.



"Uzmite npr. slučaj Makedonije, čije je društvo već skoro deset godina na čekanju i zamalo došlo do ivice kolapsa, ali se sve srećom dobro završilo“, rekao je Darmanović.



Na pitanje da prokomentariše pisanje Jutarnjeg lista koji je objavio da će EU Srbiji i Crnoj Gori, kao uslov za članstvo do 2025. godine, postaviti rješavanje otvorenih pitanja o granicama sa Hrvatskom, Darmanović je rekao da ne može potvrditi da postoji neki oficijelni dokument koji sadrži tu tezu, jer ga nikada nije vidio.



"Moje kolege iz drugih država regiona takođe tvrde da za taj dokument ne znaju“, kazao je Darmanović.



Prema njegovim riječima, Crna Gora ne smatra pitanje Prevlake političkim problemom između dvije zemlje.



"Naprotiv, postoji privremeni režim koji već 15 godina funkcioniše dobro. Između Crne Gore i Hrvatske postoji izvjesna politička saglasnost da bi u nekom doglednom vremenu trebalo naći bilateralno rješenje, a ako ne, onda ostaje međunarodna arbitraža“, rekao je Darmanović.