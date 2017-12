"Danas kolendavaju po principu 'take money and run'. Niti znaju tekst, niti znaju pjevati. Zapravo, platim im da mi više ne revu pred vratima. A kad im ne otvoriš, slijedi odmazda. One naše murve i koze zapravo su male bebe. Jer ti ovi naprave štetu na vratima u vrijednosti od 100 eura. Jednostavnim računom dođeš do odgovora što ti je jeftinije", piše, između ostalog, u dnevniku Maja Milošević.