Dodik: Nikada ne smemo dozvoliti da nas drugi vode

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da je taj entitet BiH potpuno institucionalno stabilan, naglašavajući da se mora nastaviti rad na jedinstvu i jačanju institucija, a da glavni motiv mora da bude RS.



"Nikada ne smemo dozvoliti da nas drugi vode. Moramo imati autentične politike, svesni da moramo da živimo i radimo s drugima, da s njima delimo određene vrednosti, ali da ne smemo nikada zaboraviti naše osnovno pravo, a to je da služimo i radimo u ime Republike", rekao je Dodik na novogodišnjem prijemu za predstavnike institucija RS, prenosi Beta.



Prema njegovim rečima, RS je "nesumnjivo demokratska zajednica, stabilno i nepodeljeno društvo", kao i da je "najčistiji oblik slobode srpskog naroda na ovim prostorima kroz istoriju".



"Svi smo okupljeni oko ideje Republike Srpske i još pobeđujemo sami sebe da prihvatimo u punom kapacitetu Republiku kao državu. Pozivam sve da tako to i tretirate, jer to je prvi korak ka što većem osamostaljenu Srpske u okviru Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Dodik.



On je dodao da će RS svoje jedinstvo najviše pokazati okupljajući se oko 9. januara - Dana Republike.



"Moramo da budemo spremni da prihvatimo svakoga ko je spreman da poštuje naš praznik i da mu uzvratimo na isti način", istakao je Dodik.



Dodao je da je danas pokrenuo inicijativu da u svakoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj jedna ulica nosi naziv "9. januar", jer je to, kako je ocenio, dug prema Republici Srpskoj.