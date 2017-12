Šid: Protest migranata koji traže da uđu u Hrvatsku

Grupa migranata i danas protestvuje u Šidu na graničnom prelazu Srbije sa Hrvatskom tražeći od hrvatske policije da ih pusti da uđu u tu državu.



Nezadovoljni su što neki od njih oko dve godine čekaju u prihvatnim centrima u Srbiji na prelazak granice, prenela je regionalna televizija N1.



Okupljeni nose transparent "Mi postojimo" i traže od hrvatske policije da ih propusti, jer ih, kako kažu, izdaje strpljenje.



U Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije su rekli agenciji Beta da se i "ovoga puta radi o zloupotrebi i manipulaciji migrnata od strane predstavnika pojedinih nevladinih organizacija".



Komesar Vladimir Cucić je rekao da sada, "nema nikakve šanse" da Hrvati propuste migrante preko granice, isto kao što to ni Mađari nisu uradili tokom sličnih protesta ranije ove godine.



On je izrazio očekivanje da će migranti i sami ubrzo shvatiti da su zlupotrebljeni i izmanipulisani i podsetio da su predstavnici pojedinih NVO isto to i ranije radili u Srbiji.



Hrvatska policija dovezla je maricu i pet policijskih automobila, ali incidenata nije bilo, prenela je televizija N1.



U Adaševcima kraj Šida je smešten Prihvatni centar za migrante.