SDA traži vanrednu sjednicu o budžetu BiH za 2018. godinu

Zastupnici Stranke demokratske akcije (SDA) uputili su predsjedavajućoj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjani Krišto zahtjev za sazivanje hitne sjednice na kojoj bi se razmatrao budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Zastupnik u državnom Parlamentu Šemsudin Mehmedović kazao je za Klix.ba da očekuju od Kolegija Zastupničkog doma ili da se nastavi započeta sjednica gdje je sljedeća tačka upravo budžet institucija BiH ili da se sazove hitna sjednica na kojoj bi jedina tačka dnevnog reda bilo razmatranje prijedloga budžeta.



"Očekujemo sada da u skladu s Poslovnikom Kolegij Zastupničkog doma iznađe termin i da u predviđenom roku sazove sjednicu Zastupničkog doma", kazao je Mehmedović.



Napominje da bi prije Nove godine trebalo da bude usvojena bar Odluka o privremenom finansiranju, jer bi u protivnom bilo nemoguće ispunjavati međunarodne obaveze BiH i ne bi mogle funkcionirati sve institucije BiH.



"Ja očekujem da će odgovornost kod članova Kolegija proraditi i da ćemo vrlo brzo imati sazvanu sjednicu Zastupničkog doma", istakao je Mehmedović, dodavši da je bitno da Kolegij sazove sjednicu i da se zastupnici na sjednici opredijele šta hoće, treba li korigovati prijedlog i tako dalje.



Državni ministar finansija Vjekoslav Bevanda potvrdio je za agenciju Patria da je ministarstvo pripremilo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH, koju bi trebalo usvojiti u četvrtak na Vijeću ministara, a onda čekati zasjedanje oba doma Parlamenta BiH koji bi takvu odluku i potvrdili.



Na pitanje hoće li Odluka o privremenom finansiranju biti donesena u januaru, Bevanda je rekao da on ne vidi način da se to može uraditi do kraja godine.



SBB je najavio da ta stranka u Parlamentu BiH neće podržati prijedlog Budžeta za 2018. godinu, ukoliko se novčane rezerve namijenjene za članove Predsjedništva BiH, kao i državnog premijera i njegove zamjenike ne preusmjere u sport i socijalna davanja, nakon čega je HDZ-ov ministar Bevanda ponudio Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH.



Prijedlog zakona o budžetu bio je na dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma koja je 21. decembra prekinuta tokom rasprave na drugoj tački.

Tačan termin održavanja ove sjednice još nije poznat.